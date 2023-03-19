https://ria.ru/20230319/sobaki-1858872891.html
Кинолог рассказал, как подобрать собаке сбалансированный рацион
Кинолог рассказал, как подобрать собаке сбалансированный рацион - РИА Новости, 19.03.2023
Кинолог рассказал, как подобрать собаке сбалансированный рацион
Домашних собак можно кормить самостоятельно приготовленным питанием, но такой рацион важно сначала правильно подобрать, а потом тщательно его придерживаться,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T03:09
2023-03-19T03:09
2023-03-19T03:09
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Домашних собак можно кормить самостоятельно приготовленным питанием, но такой рацион важно сначала правильно подобрать, а потом тщательно его придерживаться, чтобы питомец получал все необходимое и был здоров, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Не просто кусок мяса "Владельцы понимают, что собака - это хищник, и начинают давать ей мясо вместо корма, ссылаясь на рацион собак в дикой природе. Но нужно учитывать, что вместе с убитым зверем животные поедают внутренние органы, содержимое желудков своих жертв, их диета существенно более сложная", - сказал Голубев. "Натуральное питание - это не просто кусок мяса с добавлением каши, это хорошо продуманный рацион, в котором будут содержаться в том числе витамины и микроэлементы", - добавил он. По своей анатомии и физиологии собаки являются типичными хищниками. Об этом, по словам кинолога, говорит, прежде всего, строение зубов. Они идеально приспособлены для удержания и разрывания добычи, в то же время не имеют жевательных поверхностей для перетирания растительной пищи. Короткий желудочно-кишечный тракт позволяет переварить и усвоить уже готовые животные белки, отметил Голубев. Помимо этого, у собак очень мало амилазы - фермента, без которого расщепление углеводов невозможно. Тем не менее, у домашних собак ее все же больше, чем у волков. Это, по словам президента РКФ, позволило собакам выжить за счет растительной пищи, когда животная была недоступна. Различные источники белка Лучшим вариантом для питомца он назвал сырые натуральные рационы, составленные из мяса, органов, овощей, фруктов, а также дополненные необходимыми витаминами и микроэлементами. При этом он посоветовал обратиться к ветеринарному врачу перед тем, как переводить собаку на натуральное питание. Это необходимо, чтобы составить рацион в правильных пропорциях и дополнить готовыми витаминно-минеральными комплексами с учетом образа жизни, возраста, веса и состояния здоровья животного. Несбалансированная диета рано или поздно может привести к проблемам со здоровьем. Не менять технологию Особое внимание кинолог призвал уделить обработке продуктов, так как при приготовлении пищи очень важно сохранить все полезные свойства. Для удобства он посоветовал готовить корм на неделю, замораживая ежедневные порции. Перед тем, как предложить такую еду собаке, порцию следует разморозить, чтобы питомец получил пищу комнатной температуры.
https://ria.ru/20230314/sobaki-1857751544.html
https://ria.ru/20230212/kinolog-1851474596.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Домашних собак можно кормить самостоятельно приготовленным питанием, но такой рацион важно сначала правильно подобрать, а потом тщательно его придерживаться, чтобы питомец получал все необходимое и был здоров, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Владельцы понимают, что собака - это хищник, и начинают давать ей мясо вместо корма, ссылаясь на рацион собак в дикой природе. Но нужно учитывать, что вместе с убитым зверем животные поедают внутренние органы, содержимое желудков своих жертв, их диета существенно более сложная", - сказал Голубев.
"Натуральное питание - это не просто кусок мяса с добавлением каши, это хорошо продуманный рацион, в котором будут содержаться в том числе витамины и микроэлементы", - добавил он.
По своей анатомии и физиологии собаки являются типичными хищниками. Об этом, по словам кинолога, говорит, прежде всего, строение зубов. Они идеально приспособлены для удержания и разрывания добычи, в то же время не имеют жевательных поверхностей для перетирания растительной пищи. Короткий желудочно-кишечный тракт позволяет переварить и усвоить уже готовые животные белки, отметил Голубев.
Помимо этого, у собак очень мало амилазы - фермента, без которого расщепление углеводов невозможно. Тем не менее, у домашних собак ее все же больше, чем у волков. Это, по словам президента РКФ, позволило собакам выжить за счет растительной пищи, когда животная была недоступна.
Различные источники белка
Лучшим вариантом для питомца он назвал сырые натуральные рационы, составленные из мяса, органов, овощей, фруктов, а также дополненные необходимыми витаминами и микроэлементами.
«
"Предпочтение отдается продуктам, прошедшим минимальную обработку, содержащим лучшие из возможных источников белка во всем их разнообразии. В отличие от травоядных или всеядных животных, собаки не могут синтезировать белок для строения своего тела из белка растений. Растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот строительного материала тела собаки", - рассказал Голубев.
При этом он посоветовал обратиться к ветеринарному врачу перед тем, как переводить собаку на натуральное питание. Это необходимо, чтобы составить рацион в правильных пропорциях и дополнить готовыми витаминно-минеральными комплексами с учетом образа жизни, возраста, веса и состояния здоровья животного. Несбалансированная диета рано или поздно может привести к проблемам со здоровьем.
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Особое внимание кинолог призвал уделить обработке продуктов, так как при приготовлении пищи очень важно сохранить все полезные свойства.
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"Если ветеринар сказал давать собаке мясо с кожей, не снимайте ее при приготовлении, вы нарушите баланс жиров в мясе. Не добавляйте продукты на глаз, используйте кухонные весы. Не добавляйте в блюдо лишнего и не убирайте необходимые ингредиенты самостоятельно. Не забывайте про источники минералов и витаминов, в этом помогут разнообразные овощи или специальные добавки, которые содержат в себе порционное количество нужных элементов", - пояснил Голубев.
Для удобства он посоветовал готовить корм на неделю, замораживая ежедневные порции. Перед тем, как предложить такую еду собаке, порцию следует разморозить, чтобы питомец получил пищу комнатной температуры.
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