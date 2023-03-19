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В Запорожской области предложили создать единую школу снайперов - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:03 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/snaypery-1858986732.html
В Запорожской области предложили создать единую школу снайперов
В Запорожской области предложили создать единую школу снайперов - РИА Новости, 19.03.2023
В Запорожской области предложили создать единую школу снайперов
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов предложил создать единую снайперскую школу и обеспечить... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:03
2023-03-19T22:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов предложил создать единую снайперскую школу и обеспечить снайперов современным вооружением. "Работа снайперов на линии фронта дает нам большое преимущество. Если наши ребята будут обеспечены современными снайперскими комплексами и системами, то это сыграет немаловажную роль в деле скорейшей победы. Уверен, что в России нужно создавать и развивать единую снайперскую школу для прохождения обучения", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на днях он передал российским военным крупную партию современных дальнобойных снайперских комплексов, купленных на собранные народные средства. "Это лишь малая часть от необходимого. Считаю, что вопрос нужно решать системно с подключением и поддержкой на государственном уровне глав регионов. Реализация данной программы позволит нам не только максимально обезопасить мирных людей, но и в большом количестве точечно уничтожать врагов, гнать их с нашей земли", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858908568.html
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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Общество
В Запорожской области предложили создать единую школу снайперов

Член ГСА Рогов предложил создать единую школу снайперов в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТактическая, специальная винтовка со встроенным модератором
Тактическая, специальная винтовка со встроенным модератором - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов предложил создать единую снайперскую школу и обеспечить снайперов современным вооружением.
"Работа снайперов на линии фронта дает нам большое преимущество. Если наши ребята будут обеспечены современными снайперскими комплексами и системами, то это сыграет немаловажную роль в деле скорейшей победы. Уверен, что в России нужно создавать и развивать единую снайперскую школу для прохождения обучения", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, на днях он передал российским военным крупную партию современных дальнобойных снайперских комплексов, купленных на собранные народные средства.
"Это лишь малая часть от необходимого. Считаю, что вопрос нужно решать системно с подключением и поддержкой на государственном уровне глав регионов. Реализация данной программы позволит нам не только максимально обезопасить мирных людей, но и в большом количестве точечно уничтожать врагов, гнать их с нашей земли", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Вчера, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВладимир РоговОбщество
 
 
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