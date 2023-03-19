Бастрыкин отреагировал на заявления Минюста ФРГ об аресте граждан России
Глава СК Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Минюста ФРГ об аресте россиян
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан России на территории Германии", — говорится в сообщении.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил изданию Bild am Sonntag, что ордер на "арест" президента России будет действовать в ФРГ после запроса Международного уголовного суда. Отвечая на вопрос, должен ли президент России опасаться ареста при визитах за границу, Бушманн ответил, что ожидает, что "МУС быстро свяжется с Интерполом и государствами-членами и запросит приведение в исполнение". По словам Бушманна, тогда Германия была бы обязана арестовать Путина, как только он бы въехал на территорию ФРГ, и передать его МУС. Он добавил: "Мы бы немедленно арестовали Путина".
Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
По словам постпреда России при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными.
А уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное и "яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну".