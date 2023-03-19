https://ria.ru/20230319/sk-1858907961.html

Бастрыкин отреагировал на заявления Минюста ФРГ об аресте граждан России

Бастрыкин отреагировал на заявления Минюста ФРГ об аресте граждан России - РИА Новости, 19.03.2023

Бастрыкин отреагировал на заявления Минюста ФРГ об аресте граждан России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России, сообщается РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:47

2023-03-19T11:47

2023-03-19T15:27

в мире

россия

германия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан России на территории Германии", — говорится в сообщении.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил изданию Bild am Sonntag, что ордер на "арест" президента России будет действовать в ФРГ после запроса Международного уголовного суда. Отвечая на вопрос, должен ли президент России опасаться ареста при визитах за границу, Бушманн ответил, что ожидает, что "МУС быстро свяжется с Интерполом и государствами-членами и запросит приведение в исполнение". По словам Бушманна, тогда Германия была бы обязана арестовать Путина, как только он бы въехал на территорию ФРГ, и передать его МУС. Он добавил: "Мы бы немедленно арестовали Путина".Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".По словам постпреда России при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными.А уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное и "яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну".

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

https://ria.ru/20230319/mus-1858907448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин