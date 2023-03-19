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Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле
Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.03.2023
Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле
Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб СВО в Ростовской области была внеплановой, работа там ведется круглые сутки, глава государства поприсутствовал на... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:55
2023-03-19T13:55
2023-03-19T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
ростов-на-дону
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб СВО в Ростовской области была внеплановой, работа там ведется круглые сутки, глава государства поприсутствовал на одной из сессий докладов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что в штабе СВО работа ведется круглые сутки."И в течение суток несколько раз проходят такие сессии докладов по направлениям. И вот как раз к такой одной из сессий докладов по направлениям президент туда и приехал", - ответил он.Путин, по словам Пескова, выслушал достаточно обстоятельный доклад.
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
2023-03-19T13:55
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, ростов-на-дону
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Ростов-на-Дону
Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не планировалась
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб СВО в Ростовской области была внеплановой, работа там ведется круглые сутки, глава государства поприсутствовал на одной из сессий докладов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Эта поездка также не планировалась заранее. Эту поездку ни по линии администрации, ни по линии каких-то специальных служб, ни по линии министерства обороны никто заранее не планировал", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что в штабе СВО работа ведется круглые сутки.
"И в течение суток несколько раз проходят такие сессии докладов по направлениям. И вот как раз к такой одной из сессий докладов по направлениям президент туда и приехал", - ответил он.
Путин, по словам Пескова, выслушал достаточно обстоятельный доклад.