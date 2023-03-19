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Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле

Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.03.2023

Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле

Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб СВО в Ростовской области была внеплановой, работа там ведется круглые сутки, глава государства поприсутствовал на... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:55

2023-03-19T13:55

2023-03-19T14:02

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

ростов-на-дону

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб СВО в Ростовской области была внеплановой, работа там ведется круглые сутки, глава государства поприсутствовал на одной из сессий докладов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что в штабе СВО работа ведется круглые сутки."И в течение суток несколько раз проходят такие сессии докладов по направлениям. И вот как раз к такой одной из сессий докладов по направлениям президент туда и приехал", - ответил он.Путин, по словам Пескова, выслушал достаточно обстоятельный доклад.

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, ростов-на-дону