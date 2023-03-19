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В Москве территорию 160 школ и детсадов благоустроят к 1 сентября

В Москве территорию 160 школ и детсадов благоустроят к 1 сентября - РИА Новости, 19.03.2023

В Москве территорию 160 школ и детсадов благоустроят к 1 сентября

Территории более 160 школ и детсадов благоустроят к первому сентября в Москве, работы пройдут в период летних каникул, чтобы не мешать процессу обучения,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:30

2023-03-19T17:30

2023-03-19T17:30

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Территории более 160 школ и детсадов благоустроят к первому сентября в Москве, работы пройдут в период летних каникул, чтобы не мешать процессу обучения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "К 1 сентября мы благоустроим территории больше 160 школ и детсадов. Главная задача — сделать современные и безопасные пространства для учащихся... Работы пройдут в период летних каникул, чтобы не мешать процессу обучения", - написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что в рамках благоустройства обновят существующие пешеходные дорожки или проложат новые, отремонтируют и сделают новые детские площадки, приведут в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, обновят площадки для воркаута, установят новую уличную мебель, дополнительно озеленят территории, а также поставят новые системы освещения и видеонаблюдения для комфортных прогулок и занятий спортом по вечерам. Мэр столицы отметил, что в планах создать на территориях школ оборудованные спортивные кластеры, где смогут заниматься не только учащиеся, но и местные жители. За последние два года привели в порядок 600 территорий образовательных учреждений: 400 — в 2021 году, 200 — в 2022 году.

https://ria.ru/20230318/sportobekt-1858792322.html

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общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы