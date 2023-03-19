https://ria.ru/20230319/sanktsii-1858993580.html
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2023
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что РФ не приемлет нелегитимные РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:16
2023-03-19T23:16
2023-03-19T23:40
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что РФ не приемлет нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены.Текст опубликован на сайте Кремля."Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858993868.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин
Путин: Россия не приемлет нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены