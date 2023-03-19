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Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2023
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23:16 19.03.2023 (обновлено: 23:40 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/sanktsii-1858993580.html
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2023
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что РФ не приемлет нелегитимные РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:16
2023-03-19T23:40
россия
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что РФ не приемлет нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены.Текст опубликован на сайте Кремля."Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858993868.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин

Путин: Россия не приемлет нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что РФ не приемлет нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены.
Текст опубликован на сайте Кремля.
"Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", - говорится в статье.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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