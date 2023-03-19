https://ria.ru/20230319/sanktsii-1858944477.html

Правительство Молдавии планирует ввести санкции против 25 граждан России

Правительство Молдавии планирует ввести санкции против 25 граждан России - РИА Новости, 19.03.2023

Правительство Молдавии планирует ввести санкции против 25 граждан России

Правительство Молдавии намерено ввести санкционные меры в отношении 25 граждан России, заявил в интервью местным СМИ глава министерства иностранных дел и... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:26

2023-03-19T16:26

2023-03-19T16:26

в мире

россия

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майя санду

евросоюз

владимир путин

снг

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КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Правительство Молдавии намерено ввести санкционные меры в отношении 25 граждан России, заявил в интервью местным СМИ глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединится к санкциям Запада в отношении России, однако в пятницу, выступая в парламенте со специальным обращением к депутатам, она подчеркнула, что власти республики выбрали исключительно европейский вектор развития. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС, а также заявила, что СНГ не помогает развитию республики. "Молдавия постепенно присоединяется к антироссийским санкциям, которые ввел ранее Евросоюз. Через несколько недель правительство введет санкционные меры в отношении 25 граждан России. Речь идёт преимущественно о запрете на въезд в Молдавию, о замораживании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", — заявил Попеску в интервью радиостанции "Europa libera" ("Свободная Европа"), которая финансируется правительством США. Министр не назвал имена лиц, к которым будут применены санкции, но утонил, что еще две недели назад Евросоюз еще просил Кишинев присоединится к пакету индивидуальных санкций "за нарушения прав человека в отношении отдельных лиц". "Как страна, выбравшая европейский вектор, сотрудничающая с ЕС, и получившая статус страны-кандидата в члены Евросоюза, Молдавия должна была присоединиться к европейским санкциям", - считает Попеску. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, владимир путин, снг, санкции россии против украины