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Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске - РИА Новости, 19.03.2023
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15:09 19.03.2023 (обновлено: 15:11 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/samolet-1858934679.html
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске - РИА Новости, 19.03.2023
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске
Самолет, летевший из Владивостока в Москву, из-за высокого давления в тормозной системе вынужденно приземлился в Иркутске, сообщило в Telegram-канале Восточное... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:09
2023-03-19T15:11
происшествия
иркутск
владивосток
москва
следственный комитет россии (ск рф)
шереметьево (аэропорт)
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ИРКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Самолет, летевший из Владивостока в Москву, из-за высокого давления в тормозной системе вынужденно приземлился в Иркутске, сообщило в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В Иркутской области проводится доследственная проверка из-за случившегося 19 марта инцидента с самолетом Airbus. На борту самолета находился 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. Следователями и криминалистами СК проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа.
https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html
иркутск
владивосток
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происшествия, иркутск, владивосток, москва, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Иркутск, Владивосток, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Шереметьево (аэропорт)
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске

Самолет, летевший из Владивостока в Москву, аварийно сел в Иркутске из-за неисправности

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Здание аэропорта в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Самолет, летевший из Владивостока в Москву, из-за высокого давления в тормозной системе вынужденно приземлился в Иркутске, сообщило в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В Иркутской области проводится доследственная проверка из-за случившегося 19 марта инцидента с самолетом Airbus.
«
"Воздушное судно Airbus A330-343X, следовавшее сообщением "Владивосток – Шереметьево", было вынуждено приземлиться в аэропорту г. Иркутска по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе)", - говорится в сообщении.
На борту самолета находился 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.
Следователями и криминалистами СК проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа.
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