https://ria.ru/20230319/samolet-1858934679.html

Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске

Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске - РИА Новости, 19.03.2023

Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске

Самолет, летевший из Владивостока в Москву, из-за высокого давления в тормозной системе вынужденно приземлился в Иркутске, сообщило в Telegram-канале Восточное... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:09

2023-03-19T15:09

2023-03-19T15:11

происшествия

иркутск

владивосток

москва

следственный комитет россии (ск рф)

шереметьево (аэропорт)

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ИРКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Самолет, летевший из Владивостока в Москву, из-за высокого давления в тормозной системе вынужденно приземлился в Иркутске, сообщило в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В Иркутской области проводится доследственная проверка из-за случившегося 19 марта инцидента с самолетом Airbus. На борту самолета находился 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. Следователями и криминалистами СК проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа.

https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html

иркутск

владивосток

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, владивосток, москва, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт)