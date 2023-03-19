https://ria.ru/20230319/samolet-1858934679.html
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске - РИА Новости, 19.03.2023
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске
Самолет, летевший из Владивостока в Москву, из-за высокого давления в тормозной системе вынужденно приземлился в Иркутске, сообщило в Telegram-канале Восточное... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:09
2023-03-19T15:09
2023-03-19T15:11
происшествия
иркутск
владивосток
москва
следственный комитет россии (ск рф)
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845250244_0:171:3154:1945_1920x0_80_0_0_0a5d237ab73d58d2a4e3f7a7fbcfec7e.jpg
ИРКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Самолет, летевший из Владивостока в Москву, из-за высокого давления в тормозной системе вынужденно приземлился в Иркутске, сообщило в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В Иркутской области проводится доследственная проверка из-за случившегося 19 марта инцидента с самолетом Airbus. На борту самолета находился 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. Следователями и криминалистами СК проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа.
https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html
иркутск
владивосток
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845250244_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_56857bab4dbb92d4a9a9f3852dc2868d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, владивосток, москва, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Иркутск, Владивосток, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Шереметьево (аэропорт)
Летевший из Владивостока в Москву самолет аварийно приземлился в Иркутске
Самолет, летевший из Владивостока в Москву, аварийно сел в Иркутске из-за неисправности