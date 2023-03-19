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Рейтинг популярности Макрона упал до рекордного минимума - РИА Новости, 19.03.2023
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17:05 19.03.2023 (обновлено: 18:19 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html
Рейтинг популярности Макрона упал до рекордного минимума
Рейтинг популярности Макрона упал до рекордного минимума - РИА Новости, 19.03.2023
Рейтинг популярности Макрона упал до рекордного минимума
Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:05
2023-03-19T18:19
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28% населения, согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche. "Рейтинг популярности Эммануэля Макрона рухнул до 28% в марте. Это самый низкий уровень с начала 2019 года, момента окончания кризиса "желтых жилетов", - сообщается в опросе. Отмечается, что падение популярности президента обусловлено тем, что премьер-министр Элизабет Борн и правительство страны воспользовались статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В результате пенсионная реформа была принята без одобрения нижней палаты. Власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими. Согласно опросу, проведенному с 9 по 16 марта, 70% французов не одобряют действия Макрона. Отмечается, что с его переизбрания в мае прошлого года рейтинг президента снизился на 13 пунктов, однако еще не достиг рекордного минимума декабря 2018 года, когда на фоне протестов "желтых жилетов" президента поддерживали лишь 23% населения. Что касается Элизабет Борн, ее продолжают поддерживать 29% французов, 67% неодобрительно высказываются о действиях главы правительства. Для Борн это самый низкий показатель с тех пор, как она заняла должность премьера. Опрос был проведен онлайн среди 1928 человек старше 18 лет, представляющих разные слои французского населения, предельная погрешность составляет от 1 до 2,3 пунктов.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Рейтинг популярности Макрона упал до рекордного минимума

Опрос Ifop: рейтинг Макрона упал до 28 процентов из-за повышения пенсионного возраста

© AFP 2023 / Michel EulerПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Michel Euler
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28% населения, согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche.
"Рейтинг популярности Эммануэля Макрона рухнул до 28% в марте. Это самый низкий уровень с начала 2019 года, момента окончания кризиса "желтых жилетов", - сообщается в опросе.
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Отмечается, что падение популярности президента обусловлено тем, что премьер-министр Элизабет Борн и правительство страны воспользовались статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В результате пенсионная реформа была принята без одобрения нижней палаты. Власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.
Согласно опросу, проведенному с 9 по 16 марта, 70% французов не одобряют действия Макрона. Отмечается, что с его переизбрания в мае прошлого года рейтинг президента снизился на 13 пунктов, однако еще не достиг рекордного минимума декабря 2018 года, когда на фоне протестов "желтых жилетов" президента поддерживали лишь 23% населения.
Что касается Элизабет Борн, ее продолжают поддерживать 29% французов, 67% неодобрительно высказываются о действиях главы правительства. Для Борн это самый низкий показатель с тех пор, как она заняла должность премьера.
Опрос был проведен онлайн среди 1928 человек старше 18 лет, представляющих разные слои французского населения, предельная погрешность составляет от 1 до 2,3 пунктов.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Французский политик обвинил официальный Париж во лжи
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В миреФранцияЭммануэль МакронЭлизабет Борн
 
 
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