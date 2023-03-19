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Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи - РИА Новости, 19.03.2023
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи
Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:49
2023-03-19T02:49
2023-03-19T11:01
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днепропетровск
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.Мужчина на украинском языке поинтересовался у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски ответила, что она "из Днепра", после чего собеседник посоветовал выучить ей "государственный язык", попутно попытавшись ударить ее сумкой."Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу", — ответила она.Одна из женщин также предложила вызвать полицию. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20230309/russkiy-yazyk-1856858892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, днепропетровск, украина
В мире, Львов, Днепропетровск, Украина
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи
Sputnik: житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русского языка
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.
Мужчина на украинском языке поинтересовался у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски ответила, что она "из Днепра", после чего собеседник посоветовал выучить ей "государственный язык", попутно попытавшись ударить ее сумкой.
"Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу", — ответила она.
Одна из женщин также предложила вызвать полицию. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.
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