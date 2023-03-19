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Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи - РИА Новости, 19.03.2023
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02:49 19.03.2023 (обновлено: 11:01 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/rech-1858871910.html
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи - РИА Новости, 19.03.2023
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи
Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:49
2023-03-19T11:01
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днепропетровск
украина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.Мужчина на украинском языке поинтересовался у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски ответила, что она "из Днепра", после чего собеседник посоветовал выучить ей "государственный язык", попутно попытавшись ударить ее сумкой."Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу", — ответила она.Одна из женщин также предложила вызвать полицию. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20230309/russkiy-yazyk-1856858892.html
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в мире, львов, днепропетровск, украина
В мире, Львов, Днепропетровск, Украина
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи

Sputnik: житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русского языка

© AP Photo / Petros GiannakourisЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.
Мужчина на украинском языке поинтересовался у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски ответила, что она "из Днепра", после чего собеседник посоветовал выучить ей "государственный язык", попутно попытавшись ударить ее сумкой.
"Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу", — ответила она.
Одна из женщин также предложила вызвать полицию. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
СМИ: одесскую кассиршу оштрафовали за русскую речь
9 марта, 19:22
 
В миреЛьвовДнепропетровскУкраина
 
 
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