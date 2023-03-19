https://ria.ru/20230319/rech-1858871910.html

Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи

Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи - РИА Новости, 19.03.2023

Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи

Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T02:49

2023-03-19T02:49

2023-03-19T11:01

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днепропетровск

украина

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.Мужчина на украинском языке поинтересовался у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски ответила, что она "из Днепра", после чего собеседник посоветовал выучить ей "государственный язык", попутно попытавшись ударить ее сумкой."Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу", — ответила она.Одна из женщин также предложила вызвать полицию. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20230309/russkiy-yazyk-1856858892.html

львов

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, львов, днепропетровск, украина