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В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе - РИА Новости, 19.03.2023
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17:35 19.03.2023 (обновлено: 20:30 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/rebenok-1858953415.html
В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе
В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе - РИА Новости, 19.03.2023
В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе
В Ленобласти ребенка насмерть засыпало зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:35
2023-03-19T20:30
происшествия
ленинградская область
россия
волосовский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. В Ленобласти ребенка насмерть засыпало зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Установлено, что ребенок 18 марта 2023 года вместе с двумя сверстниками проник на территорию склада ЗАО "Племенной завод Ленинский Путь" в Волосовском районе, предназначенного для хранения зерна в мешках. "Малолетний проделал отверстие, через которое стало высыпаться зерно, в результате чего находящийся выше мешок, упал на потерпевшего, придавив его своей массой", - сообщает СК. От полученный травм мальчик скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, россия, волосовский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Волосовский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе

СК: в Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе

© Фото : СУ СК России по Ленинградской областиНа территорию склада ЗАО "Племенной завод Ленинский Путь" в Волосовском районе Ленинградской области подростка придавило зерном
На территорию склада ЗАО Племенной завод Ленинский Путь в Волосовском районе Ленинградской области подростка придавило зерном - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области
На территорию склада ЗАО "Племенной завод Ленинский Путь" в Волосовском районе Ленинградской области подростка придавило зерном
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. В Ленобласти ребенка насмерть засыпало зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
«
"По факту гибели малолетнего 2012 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности)", - сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти.
Установлено, что ребенок 18 марта 2023 года вместе с двумя сверстниками проник на территорию склада ЗАО "Племенной завод Ленинский Путь" в Волосовском районе, предназначенного для хранения зерна в мешках.
"Малолетний проделал отверстие, через которое стало высыпаться зерно, в результате чего находящийся выше мешок, упал на потерпевшего, придавив его своей массой", - сообщает СК.
От полученный травм мальчик скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВолосовский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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