https://ria.ru/20230319/rebenok-1858953415.html

В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе

В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе - РИА Новости, 19.03.2023

В Ленинградской области ребенка насмерть придавил мешок с зерном на складе

В Ленобласти ребенка насмерть засыпало зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:35

2023-03-19T17:35

2023-03-19T20:30

происшествия

ленинградская область

россия

волосовский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858977322_0:385:1200:1060_1920x0_80_0_0_d5166cfd6f4d06f19d341937306af48b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. В Ленобласти ребенка насмерть засыпало зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Установлено, что ребенок 18 марта 2023 года вместе с двумя сверстниками проник на территорию склада ЗАО "Племенной завод Ленинский Путь" в Волосовском районе, предназначенного для хранения зерна в мешках. "Малолетний проделал отверстие, через которое стало высыпаться зерно, в результате чего находящийся выше мешок, упал на потерпевшего, придавив его своей массой", - сообщает СК. От полученный травм мальчик скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС.

https://ria.ru/20230318/rebenok-1858765472.html

ленинградская область

россия

волосовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, россия, волосовский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)