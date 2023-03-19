https://ria.ru/20230319/rebenok-1858920054.html

Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали

Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали - РИА Новости, 19.03.2023

Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали

Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:33

2023-03-19T13:33

2023-03-19T14:31

сочи

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858925353_0:0:2530:1423_1920x0_80_0_0_f55aab229d5d5d8c82c604a87d0f1e29.png

КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на десять суток за административное правонарушение. Мать была отправлена под домашний арест."Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего – ред.)… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.По данным СК, подозреваемый после рождения ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки.

сочи

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)