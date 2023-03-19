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Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали - РИА Новости, 19.03.2023
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13:33 19.03.2023 (обновлено: 14:31 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/rebenok-1858920054.html
Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали
Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали - РИА Новости, 19.03.2023
Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали
Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:33
2023-03-19T14:31
сочи
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на десять суток за административное правонарушение. Мать была отправлена под домашний арест."Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего – ред.)… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.По данным СК, подозреваемый после рождения ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки.
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сочи, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Сочи, Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Отца ребенка, который умер в Сочи от истощения, арестовали

Суд арестовал на два месяца отца младенца, который умер в Сочи от истощения

В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца
В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца
В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца
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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на десять суток за административное правонарушение. Мать была отправлена под домашний арест.
"Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего – ред.)… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
По данным СК, подозреваемый после рождения ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки.
 
СочиПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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