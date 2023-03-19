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Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов
Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов
Украинские войска предприняли попытку разведки боем в юго-восточном пригороде Орехова Запорожской области, атака обита, противник понес потери и отступил,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:06
2023-03-19T15:06
2023-03-19T15:15
специальная военная операция на украине
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запорожская область
россия
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку разведки боем в юго-восточном пригороде Орехова Запорожской области, атака обита, противник понес потери и отступил, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Это вторая подобная разведка боем украинских войск за последние дни. "Сегодня украинские боевики предприняли попытку разведки боем с задействованием танков и бронетехники в юго-восточном пригороде Орехова в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Атака отбита", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, две колонны украинских военных обнаружили с воздуха и уничтожили артиллерией. "Враг понес потери и отступил на исходные позиции. Это очередная попытка прощупать нашу оборону и оценить скорость реакции наших войск", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов
Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов
Член ГСА Рогов: ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области, но атаку отбили