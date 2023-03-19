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Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 19.03.2023 (обновлено: 15:15 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/razvedka-1858934290.html
Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов
Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов
Украинские войска предприняли попытку разведки боем в юго-восточном пригороде Орехова Запорожской области, атака обита, противник понес потери и отступил,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:06
2023-03-19T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку разведки боем в юго-восточном пригороде Орехова Запорожской области, атака обита, противник понес потери и отступил, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Это вторая подобная разведка боем украинских войск за последние дни. "Сегодня украинские боевики предприняли попытку разведки боем с задействованием танков и бронетехники в юго-восточном пригороде Орехова в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Атака отбита", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, две колонны украинских военных обнаружили с воздуха и уничтожили артиллерией. "Враг понес потери и отступил на исходные позиции. Это очередная попытка прощупать нашу оборону и оценить скорость реакции наших войск", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858908568.html
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в мире, запорожская область, россия, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов
Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем, заявил Рогов

Член ГСА Рогов: ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области, но атаку отбили

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку разведки боем в юго-восточном пригороде Орехова Запорожской области, атака обита, противник понес потери и отступил, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Это вторая подобная разведка боем украинских войск за последние дни.
"Сегодня украинские боевики предприняли попытку разведки боем с задействованием танков и бронетехники в юго-восточном пригороде Орехова в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Атака отбита", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, две колонны украинских военных обнаружили с воздуха и уничтожили артиллерией.
"Враг понес потери и отступил на исходные позиции. Это очередная попытка прощупать нашу оборону и оценить скорость реакции наших войск", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева
Вчера, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевВладимир Рогов
 
 
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