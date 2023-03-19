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Ракета КНДР пролетела 800 километров и упала в Японском море

Ракета КНДР пролетела 800 километров и упала в Японском море - РИА Новости, 19.03.2023

Ракета КНДР пролетела 800 километров и упала в Японском море

Баллистическая ракета КНДР пролетела 800 километров и упала в Японском море, сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T06:39

2023-03-19T06:39

2023-03-19T07:00

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южная корея

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СЕУЛ, 19 мар – РИА Новости. Баллистическая ракета КНДР пролетела 800 километров и упала в Японском море, сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что ракета была пущена из района полигона Тончханни около 11.05 воскресенья (05.05 мск).По данным комитета, ракета пролетела 800 километров и упала в Японском море.Отмечается, что Южная Корея и США продолжат по плану "тщательно" проводить свои совместные военные учения "высокой интенсивности", поддерживая твердую оборонную готовность.Комитет заявил также, что Южная Корея решительно осуждает серию запусков баллистических ракет Пхеньяном как "значительные провокации" и нарушение резолюций Совбеза ООН, что наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем международном сообществе.Южнокорейское агентство Ренхап отмечает, что пуски ракет КНДР, скорее всего, являются продолжением реакции Пхеньяна на военные учения Южной Кореи и США.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта МБР "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне. Ракета поднялась на максимальную высоту 6 045 километров и пролетела расстояние в 1000,2 километра в течение 4151 секунды.Как сообщили СМИ Северной Кореи, запуск МБР служит как "мощное предупреждение" противнику и показывает практическую волю партии и правительства КНДР в любое время контратаковать с помощью подавляющих наступательных мер на фоне "провокационных и агрессивных" крупномасштабных учений Южной Кореи и США, обостряющих напряженность в регионе.Южная Корея и США в настоящий момент проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с понедельника проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года.Северная Корея резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе, и заявила, что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html

https://ria.ru/20230319/protest-1858879663.html

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южная корея

сша

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в мире, японское море, южная корея, сша, пхеньян, ким чен ын, ким е чжон, оон