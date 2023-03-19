https://ria.ru/20230319/raketa-1858877794.html
СМИ: запущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии
СМИ: запущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 19.03.2023
СМИ: запущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии
Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:54
2023-03-19T05:54
2023-03-19T06:04
в мире
япония
японское море
пхеньян
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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.Дальность, высота и скорость полета ракеты не сообщаются.Служба безопасности на море Японии сообщило о вероятном падении северокорейской ракеты. Суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства. В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
https://ria.ru/20230317/kndr-1858474251.html
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в мире, япония, японское море, пхеньян
В мире, Япония, Японское море, Пхеньян
СМИ: запущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии
NHK: выпущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии