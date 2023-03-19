https://ria.ru/20230319/raketa-1858877794.html

СМИ: запущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии

СМИ: запущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 19.03.2023

СМИ: запущенная КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии

Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T05:54

2023-03-19T05:54

2023-03-19T06:04

в мире

япония

японское море

пхеньян

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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.Дальность, высота и скорость полета ракеты не сообщаются.Служба безопасности на море Японии сообщило о вероятном падении северокорейской ракеты. Суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства. В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.

https://ria.ru/20230317/kndr-1858474251.html

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

япония

японское море

пхеньян

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в мире, япония, японское море, пхеньян