https://ria.ru/20230319/putin-1858998177.html

Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"

Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности" - РИА Новости, 19.03.2023

Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"

Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что в РФ отмечают... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:53

2023-03-19T23:53

2023-03-19T23:53

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что в РФ отмечают конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере. Текст опубликован на сайте Кремля. "Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда". Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858998035.html

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китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, китай, владимир путин, в мире