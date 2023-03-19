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Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности" - РИА Новости, 19.03.2023
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23:53 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/putin-1858998177.html
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности" - РИА Новости, 19.03.2023
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что в РФ отмечают... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:53
2023-03-19T23:53
россия
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что в РФ отмечают конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере. Текст опубликован на сайте Кремля. "Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда". Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858998035.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"

Путин выделил конструктивность китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что в РФ отмечают конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере.
Текст опубликован на сайте Кремля.
"Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда". Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере", - говорится в статье.
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