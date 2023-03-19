https://ria.ru/20230319/putin-1858998177.html
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности" - РИА Новости, 19.03.2023
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что в РФ отмечают... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:53
2023-03-19T23:53
2023-03-19T23:53
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китай
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что в РФ отмечают конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере. Текст опубликован на сайте Кремля. "Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда". Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858998035.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин отметил роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"
Путин выделил конструктивность китайской "Инициативы в области глобальной безопасности"