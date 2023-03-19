https://ria.ru/20230319/putin-1858965195.html

Сальдо выразил уверенность, что Путин посетит Херсонскую область

Сальдо выразил уверенность, что Путин посетит Херсонскую область - РИА Новости, 19.03.2023

Сальдо выразил уверенность, что Путин посетит Херсонскую область

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что президент России Владимир Путин приедет в регион проверить, как строится новый город на... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:59

2023-03-19T18:59

2023-03-19T18:59

общество

херсонская область

донецкая народная республика

россия

владимир путин

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что президент России Владимир Путин приедет в регион проверить, как строится новый город на Арабатской Стрелке. Ранее сообщалось, что Путин посетил Севастополь и Мариуполь. "Не сомневаюсь, что в скором времени президент приедет на Херсонщину проверить, как реализуется его идея строительства нового города на Арабатской Стрелке", - написал Сальдо в своё телеграм-канале. По его словам, посещение Путиным Крыма и Донецкой Народной Республики - знаковое событие. "Это первый визит главы государства в один из возвращенных регионов, который показал всему миру, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - это Россия", - подчеркнул Сальдо. По его слова, визит президента воодушевляет и вселяет уверенность в жителей новых регионов. "Путин с нами, и мы готовы отдать все силы для мирного строительства и вооружённой борьбы ради достижения полной и безоговорочной победы", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20230319/donbass-1858908850.html

https://ria.ru/20230319/putin-1858901555.html

херсонская область

донецкая народная республика

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общество, херсонская область , донецкая народная республика, россия, владимир путин, владимир сальдо