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В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем
Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:22
2023-03-19T14:22
2023-03-19T14:22
мариуполь
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безопасность всегда соблюдается", - сказал он журналистам. Глава государства проехал по Мариуполю за рулем. Песков пояснил, что президент так часто делает. Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин, общество
Мариуполь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин, Общество
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем
Пресс-секретарь Песков: президент Путин любит водить машину, он часто ездит за рулем
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безопасность всегда соблюдается", - сказал он журналистам.
Глава государства проехал по Мариуполю за рулем. Песков пояснил, что президент так часто делает.
«
"Что касается вождения автомобиля, вы знаете, президент часто так делает. Он любит водить машину", - сказал он журналистам.
Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.