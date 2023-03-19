https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html

В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем

В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем - РИА Новости, 19.03.2023

В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем

Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:22

2023-03-19T14:22

2023-03-19T14:22

мариуполь

владимир путин

дмитрий песков

марат хуснуллин

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безопасность всегда соблюдается", - сказал он журналистам. Глава государства проехал по Мариуполю за рулем. Песков пояснил, что президент так часто делает. Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

мариуполь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин, общество