Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем
Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:22
2023-03-19T14:22
мариуполь
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836474728_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_dafc330c6912d194ca5596f6e540208d.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безопасность всегда соблюдается", - сказал он журналистам. Глава государства проехал по Мариуполю за рулем. Песков пояснил, что президент так часто делает. Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836474728_140:0:1471:998_1920x0_80_0_0_c5abfbc73b77608796621b2c90e2413c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин, общество
Мариуполь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин, Общество
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем

Пресс-секретарь Песков: президент Путин любит водить машину, он часто ездит за рулем

© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля. Кадр видео
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина соблюдается всегда, так было и в ходе его поездки в Мариуполь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безопасность всегда соблюдается", - сказал он журналистам.
Глава государства проехал по Мариуполю за рулем. Песков пояснил, что президент так часто делает.
«
"Что касается вождения автомобиля, вы знаете, президент часто так делает. Он любит водить машину", - сказал он журналистам.
Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
 
МариупольВладимир ПутинДмитрий ПесковМарат ХуснуллинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала