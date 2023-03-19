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Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону

Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.03.2023

Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону

Кремль опубликовал кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:06

2023-03-19T08:06

2023-03-19T08:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

ростов-на-дону

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Глава государства зашел на совещание в сопровождении начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Кадры показали на телеканале "Россия 24". В штабе президент заслушал доклады как Герасимова, так и ряда военачальников.

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, ростов-на-дону, валерий герасимов, безопасность