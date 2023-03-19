https://ria.ru/20230319/putin-1858884203.html
Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону
Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.03.2023
Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону
Кремль опубликовал кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:06
2023-03-19T08:06
2023-03-19T08:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
ростов-на-дону
валерий герасимов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858886537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a85d7f0f6ae949f8ea997d4c876a578d.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Глава государства зашел на совещание в сопровождении начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Кадры показали на телеканале "Россия 24". В штабе президент заслушал доклады как Герасимова, так и ряда военачальников.
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858886537_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9792fc133e7af4c881910f1683b2434.jpg
Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
2023-03-19T08:06
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ростов-на-дону, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Ростов-на-Дону, Валерий Герасимов, Безопасность
Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону
Кремль опубликовал кадры посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону