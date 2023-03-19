https://ria.ru/20230319/punkt-1858917329.html

Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков

Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2023

Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:08

2023-03-19T13:08

2023-03-19T21:36

безопасность

ростов-на-дону

ростов

россия

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858886537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a85d7f0f6ae949f8ea997d4c876a578d.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20230319/putin-1858901555.html

ростов-на-дону

ростов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону 2023-03-19T13:08 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростов-на-дону, ростов, россия, владимир путин, дмитрий песков