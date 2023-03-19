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Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2023
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13:08 19.03.2023 (обновлено: 21:36 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/punkt-1858917329.html
Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков
Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2023
Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков
Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:08
2023-03-19T21:36
безопасность
ростов-на-дону
ростов
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20230319/putin-1858901555.html
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Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
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безопасность, ростов-на-дону, ростов, россия, владимир путин, дмитрий песков
Безопасность, Ростов-на-Дону, Ростов, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась, заявил Песков

Песков: поездка Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал представитель Кремля.
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БезопасностьРостов-на-ДонуРостовРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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