https://ria.ru/20230319/protest-1858879663.html
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием - РИА Новости, 19.03.2023
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием
Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием, представляющим угрозу безопасности региону, заявил на брифинге... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:41
2023-03-19T06:41
2023-03-19T06:50
в мире
япония
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg
ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием, представляющим угрозу безопасности региону, заявил на брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.По словам Ино, ракета преодолела расстояние в 800 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, и упала вне исключительной экономической зоны Японии.
https://ria.ru/20230319/raketa-1858879567.html
япония
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3e36b685d9a7f7756580671f0ac6f91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море
В мире, Япония, Японское море
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием
Япония по дипканалам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием