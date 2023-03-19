https://ria.ru/20230319/protest-1858879663.html

Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием

Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием - РИА Новости, 19.03.2023

Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием

Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием, представляющим угрозу безопасности региону, заявил на брифинге... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T06:41

2023-03-19T06:41

2023-03-19T06:50

в мире

япония

японское море

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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием, представляющим угрозу безопасности региону, заявил на брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.По словам Ино, ракета преодолела расстояние в 800 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, и упала вне исключительной экономической зоны Японии.

https://ria.ru/20230319/raketa-1858879567.html

япония

японское море

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в мире, япония, японское море