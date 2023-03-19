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Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием - РИА Новости, 19.03.2023
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06:41 19.03.2023 (обновлено: 06:50 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/protest-1858879663.html
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием - РИА Новости, 19.03.2023
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием
Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием, представляющим угрозу безопасности региону, заявил на брифинге... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:41
2023-03-19T06:50
в мире
япония
японское море
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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием, представляющим угрозу безопасности региону, заявил на брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.По словам Ино, ракета преодолела расстояние в 800 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, и упала вне исключительной экономической зоны Японии.
https://ria.ru/20230319/raketa-1858879567.html
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в мире, япония, японское море
В мире, Япония, Японское море
Япония заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием

Япония по дипканалам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР . Архивное фото
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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР в связи с последним ракетным испытанием, представляющим угрозу безопасности региону, заявил на брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.
«
"Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи представляют собой угрозу безопасности для нашей страны, региона и всего международного сообщества и являются абсолютно неприемлемыми. Мы заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам через посольство в Пекине", - подчеркнул он.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
По словам Ино, ракета преодолела расстояние в 800 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, и упала вне исключительной экономической зоны Японии.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Ракета КНДР пролетела 800 километров и упала в Японском море
06:39
 
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