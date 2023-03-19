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Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы
Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы - РИА Новости, 19.03.2023
Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы
Пять лет колонии строгого режима назначил суд в Иркутске мужчине за истязание четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает в воскресенье иркутская... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:06
2023-03-19T15:06
2023-03-19T15:06
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Пять лет колонии строгого режима назначил суд в Иркутске мужчине за истязание четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает в воскресенье иркутская областная прокуратура в Telegram-канале. Суд в Иркутске вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным по статье об истязании несовершеннолетнего. Установлено, что подсудимый систематически наносил дочке своей сожительницы побои, принуждал стоять на горохе, причинял боль и душевные страдания. За помощью девочка обратилась в продуктовый магазин возле дома, где продавец сняла на видео разговор с ребенком и явные следы побоев, выложив его в интернете. После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки и попечительства. Следователи СК возбудили уголовное дело. "С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил иркутянину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок изъят из семьи и находится в социальном учреждении, поскольку мать ребенка ограничена в родительских правах.
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иркутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы
Суд дал жителю Иркутска пять лет колонии за истязание четырехлетней дочери сожительницы
ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости.
Пять лет колонии строгого режима назначил суд в Иркутске мужчине за истязание четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает в воскресенье иркутская областная прокуратура в Telegram-канале
.
Суд в Иркутске вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным по статье об истязании несовершеннолетнего. Установлено, что подсудимый систематически наносил дочке своей сожительницы побои, принуждал стоять на горохе, причинял боль и душевные страдания. За помощью девочка обратилась в продуктовый магазин возле дома, где продавец сняла на видео разговор с ребенком и явные следы побоев, выложив его в интернете. После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки и попечительства. Следователи СК возбудили уголовное дело.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил иркутянину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок изъят из семьи и находится в социальном учреждении, поскольку мать ребенка ограничена в родительских правах.
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