https://ria.ru/20230319/prigovor-1858934428.html

Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы

Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы - РИА Новости, 19.03.2023

Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы

Пять лет колонии строгого режима назначил суд в Иркутске мужчине за истязание четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает в воскресенье иркутская... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:06

2023-03-19T15:06

2023-03-19T15:06

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Пять лет колонии строгого режима назначил суд в Иркутске мужчине за истязание четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает в воскресенье иркутская областная прокуратура в Telegram-канале. Суд в Иркутске вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным по статье об истязании несовершеннолетнего. Установлено, что подсудимый систематически наносил дочке своей сожительницы побои, принуждал стоять на горохе, причинял боль и душевные страдания. За помощью девочка обратилась в продуктовый магазин возле дома, где продавец сняла на видео разговор с ребенком и явные следы побоев, выложив его в интернете. После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки и попечительства. Следователи СК возбудили уголовное дело. "С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил иркутянину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок изъят из семьи и находится в социальном учреждении, поскольку мать ребенка ограничена в родительских правах.

https://ria.ru/20230221/opekun-1853481949.html

иркутск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)