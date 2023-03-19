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Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 19.03.2023
Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 50 украинских военных РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:35
2023-03-19T14:35
2023-03-19T19:59
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 50 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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в мире, киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев потерял более 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлении