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Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 19.03.2023

Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 50 украинских военных РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:35

2023-03-19T14:35

2023-03-19T19:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 50 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html

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в мире, киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины