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Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 19.03.2023 (обновлено: 19:59 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/poteri-1858929667.html
Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 19.03.2023
Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 50 украинских военных РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:35
2023-03-19T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 50 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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в мире, киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: Киев потерял более 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 50 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023
18 марта, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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