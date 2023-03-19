https://ria.ru/20230319/postradavshiy-1858973069.html

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 19.03.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T19:59

2023-03-19T19:59

2023-03-19T19:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Степана Щипачева, 6 ранен мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, донецк, происшествия