https://ria.ru/20230319/postradavshiy-1858973069.html
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 19.03.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T19:59
2023-03-19T19:59
2023-03-19T19:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Степана Щипачева, 6 ранен мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Донецк, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Представительство ДНР: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель