Варшава назвала условие начала войны с Россией
Посол Польши во Франции Росцишевский: Варшава вступит в конфликт в случае поражения Киева
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Если киевские власти не смогут отстоять независимость на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником противостояния с Россией, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI.
"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал он.
Дипломат убежден, что украинский кризис представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, поэтому "так важно победить".
В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава панируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. При этом, как отметил директор службы, Варшава намерена разместить "миротворческий контингент" в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.
В январе бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Варшава действительно рассматривала вариант раздела бывшей советской республики в начальной стадии российской спецоперации. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ответ призвал дипломата "отказаться от этих позорных утверждений".
Польские власти активно поддерживают киевский режим. По официальным данным, республика занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны, другое оружие и боеприпасы.