https://ria.ru/20230319/polsha-1858972477.html

Варшава назвала условие начала войны с Россией

Варшава назвала условие начала войны с Россией - РИА Новости, 19.03.2023

Варшава назвала условие начала войны с Россией

Если киевские власти не смогут отстоять независимость на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником противостояния с Россией, заявил посол... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T19:58

2023-03-19T19:58

2023-03-19T20:18

в мире

польша

украина

россия

специальная военная операция на украине

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Если киевские власти не смогут отстоять независимость на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником противостояния с Россией, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI."Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал он.Дипломат убежден, что украинский кризис представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, поэтому "так важно победить".В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава панируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. При этом, как отметил директор службы, Варшава намерена разместить "миротворческий контингент" в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.В январе бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Варшава действительно рассматривала вариант раздела бывшей советской республики в начальной стадии российской спецоперации. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ответ призвал дипломата "отказаться от этих позорных утверждений".Польские власти активно поддерживают киевский режим. По официальным данным, республика занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны, другое оружие и боеприпасы.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858943406.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html

польша

украина

россия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), матеуш моравецкий, радослав сикорский