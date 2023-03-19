https://ria.ru/20230319/plan-1858980928.html
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского - РИА Новости, 19.03.2023
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского
США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:02
2023-03-19T21:02
2023-03-19T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, прямое столкновение России и Украины было бы неизбежно, если бы киевские власти сразу начали активное наступление на указанные республики, которые ВСУ и так обстреливали с 2014 года.Таким образом, начало спецоперации не стало сюрпризом для Вашингтона, поскольку Белый дом давно планировал этот конфликт. Об этом свидетельствует обучение украинских солдат на территории западных стран, подытожил Макгрегор.В ноябре прошлого года бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский признался, что киевский режим также готовил операцию по возвращению Крыма в 2023 году.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
украина
вашингтон (штат)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_d2b60bdf20128fb42b04de4c7c3fd342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон, воздушно-десантные войска россии, михаил забродский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Воздушно-десантные войска России, Михаил Забродский, США
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского
Полковник ВС США Макгрегор: Киев готовил нападение на Россию еще до начала спецоперации