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"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 19.03.2023 (обновлено: 21:28 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/plan-1858980928.html
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского - РИА Новости, 19.03.2023
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского
США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:02
2023-03-19T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, прямое столкновение России и Украины было бы неизбежно, если бы киевские власти сразу начали активное наступление на указанные республики, которые ВСУ и так обстреливали с 2014 года.Таким образом, начало спецоперации не стало сюрпризом для Вашингтона, поскольку Белый дом давно планировал этот конфликт. Об этом свидетельствует обучение украинских солдат на территории западных стран, подытожил Макгрегор.В ноябре прошлого года бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский признался, что киевский режим также готовил операцию по возвращению Крыма в 2023 году.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон, воздушно-десантные войска россии, михаил забродский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Воздушно-десантные войска России, Михаил Забродский, США
"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского

Полковник ВС США Макгрегор: Киев готовил нападение на Россию еще до начала спецоперации

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но этого не произошло, поскольку Путин это предотвратил", — отметил военный.

По его словам, прямое столкновение России и Украины было бы неизбежно, если бы киевские власти сразу начали активное наступление на указанные республики, которые ВСУ и так обстреливали с 2014 года.
Таким образом, начало спецоперации не стало сюрпризом для Вашингтона, поскольку Белый дом давно планировал этот конфликт. Об этом свидетельствует обучение украинских солдат на территории западных стран, подытожил Макгрегор.
В ноябре прошлого года бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский признался, что киевский режим также готовил операцию по возвращению Крыма в 2023 году.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)РоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПентагонВоздушно-десантные войска РоссииМихаил ЗабродскийСША
 
 
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