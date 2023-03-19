https://ria.ru/20230319/plan-1858980928.html

"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского

"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского - РИА Новости, 19.03.2023

"Путин предотвратил". В США раскрыли первоначальный план Зеленского

США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:02

2023-03-19T21:02

2023-03-19T21:28

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, прямое столкновение России и Украины было бы неизбежно, если бы киевские власти сразу начали активное наступление на указанные республики, которые ВСУ и так обстреливали с 2014 года.Таким образом, начало спецоперации не стало сюрпризом для Вашингтона, поскольку Белый дом давно планировал этот конфликт. Об этом свидетельствует обучение украинских солдат на территории западных стран, подытожил Макгрегор.В ноябре прошлого года бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский признался, что киевский режим также готовил операцию по возвращению Крыма в 2023 году.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

украина

вашингтон (штат)

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