https://ria.ru/20230319/pelosi-1858896634.html

"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой

"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой - РИА Новости, 19.03.2023

"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой

Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила удовлетворение возможным арестом бывшего президента США Дональда Трампа в своем Twitter. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:20

2023-03-19T10:20

2023-03-19T10:20

сша

нэнси пелоси

в мире

дональд трамп

nbc

twitter

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила удовлетворение возможным арестом бывшего президента США Дональда Трампа в своем Twitter."У него не получится скрыться от своих правонарушений, проявления неуважения к нашим выборам и подстрекательств к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности", - написала политик.Тем не менее, пользователи социальной сети не разделили радость Пелоси."Не могу дождаться, когда они придут за Вами", - написал комментатор."От правосудия не скроетесь ни Вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем", - добавил второй."А когда Вас призовут к ответственности?" - задался вопросом третий."Хорошо, а теперь давайте рассмотрим все Ваши финансовые дела", - сыронизировал пользователь."Вы следующая", - подытожили в дискуссии.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его могут арестовать 21 марта. Как накануне сообщил NBC, на следующей неделе политику могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.

https://ria.ru/20230318/tramp-1858834387.html

https://ria.ru/20230318/ssha-1858862631.html

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сша, нэнси пелоси, в мире, дональд трамп, nbc, twitter