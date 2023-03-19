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"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой
"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой - РИА Новости, 19.03.2023
"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой
Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила удовлетворение возможным арестом бывшего президента США Дональда Трампа в своем Twitter. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:20
2023-03-19T10:20
2023-03-19T10:20
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила удовлетворение возможным арестом бывшего президента США Дональда Трампа в своем Twitter."У него не получится скрыться от своих правонарушений, проявления неуважения к нашим выборам и подстрекательств к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности", - написала политик.Тем не менее, пользователи социальной сети не разделили радость Пелоси."Не могу дождаться, когда они придут за Вами", - написал комментатор."От правосудия не скроетесь ни Вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем", - добавил второй."А когда Вас призовут к ответственности?" - задался вопросом третий."Хорошо, а теперь давайте рассмотрим все Ваши финансовые дела", - сыронизировал пользователь."Вы следующая", - подытожили в дискуссии.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его могут арестовать 21 марта. Как накануне сообщил NBC, на следующей неделе политику могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
https://ria.ru/20230318/tramp-1858834387.html
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сша, нэнси пелоси, в мире, дональд трамп, nbc, twitter
США, Нэнси Пелоси, В мире, Дональд Трамп, NBC, Twitter
"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой
В Сети призвали Пелоси не радоваться возможному аресту экс-президента США Трампа
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила удовлетворение возможным арестом бывшего президента США Дональда Трампа в своем Twitter
.
"У него не получится скрыться от своих правонарушений, проявления неуважения к нашим выборам и подстрекательств к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности", - написала политик.
Тем не менее, пользователи социальной сети не разделили радость Пелоси.
"Не могу дождаться, когда они придут за Вами", - написал комментатор.
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"От правосудия не скроетесь ни Вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем", - добавил второй.
"А когда Вас призовут к ответственности?" - задался вопросом третий.
"Хорошо, а теперь давайте рассмотрим все Ваши финансовые дела", - сыронизировал пользователь.
"Вы следующая", - подытожили в дискуссии.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его могут арестовать 21 марта. Как накануне сообщил NBC, на следующей неделе политику могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
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