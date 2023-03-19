https://ria.ru/20230319/pasporta-1858930311.html

В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах

В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах - РИА Новости, 19.03.2023

В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах

Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:40

2023-03-19T14:40

2023-03-19T14:40

россия

мариуполь

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Граждане (в Мариуполе) ставили вопросы о своевременной выплаты зарплат, о том, что трудно оформлять гражданство Российской Федерации, оформлять паспорта. Здесь будут поручения", – сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230319/donbass-1858925571.html

россия

мариуполь

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россия, мариуполь, дмитрий песков, владимир путин, общество