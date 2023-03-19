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В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах - РИА Новости, 19.03.2023
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14:40 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/pasporta-1858930311.html
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах
Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:40
2023-03-19T14:40
россия
мариуполь
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Граждане (в Мариуполе) ставили вопросы о своевременной выплаты зарплат, о том, что трудно оформлять гражданство Российской Федерации, оформлять паспорта. Здесь будут поручения", – сказал Песков журналистам.
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россия, мариуполь, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Мариуполь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах

Песков: жители Мариуполя рассказали о трудностях с получением паспортов и гражданства

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖители новых регионов получают паспорта РФ
Жители новых регионов получают паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Жители новых регионов получают паспорта РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Граждане (в Мариуполе) ставили вопросы о своевременной выплаты зарплат, о том, что трудно оформлять гражданство Российской Федерации, оформлять паспорта. Здесь будут поручения", – сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Вчера, 14:14
 
РоссияМариупольДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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