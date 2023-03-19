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В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах
Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:40
2023-03-19T14:40
2023-03-19T14:40
россия
мариуполь
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Граждане (в Мариуполе) ставили вопросы о своевременной выплаты зарплат, о том, что трудно оформлять гражданство Российской Федерации, оформлять паспорта. Здесь будут поручения", – сказал Песков журналистам.
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россия, мариуполь, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Мариуполь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах
Песков: жители Мариуполя рассказали о трудностях с получением паспортов и гражданства