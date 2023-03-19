https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858995544.html
Путин отметил важность российско-китайских отношений
Путин отметил важность российско-китайских отношений - РИА Новости, 19.03.2023
Путин отметил важность российско-китайских отношений
Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее" отметил, что российско-китайские отношения... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:32
2023-03-19T23:32
2023-03-19T23:32
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее" отметил, что российско-китайские отношения выступают краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности, они образец сотрудничества крупных держав. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Они – образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами", - говорится в статье главы страны.
https://ria.ru/20230319/trebovaniya-1858995087.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин отметил важность российско-китайских отношений
Путин: российско-китайские отношения выступают краеугольным камнем глобальной стабильности