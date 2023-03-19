https://ria.ru/20230319/opros-1858913552.html

В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые"

В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые" - РИА Новости, 19.03.2023

В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые"

Оппозиционная правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) впервые с 2018 года обогнала входящую в правительственную коалицию партию "Зелёные", следует из... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:42

2023-03-19T12:42

2023-03-19T15:09

в мире

германия

олаф шольц

александер добриндт

фридрих мерц

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Оппозиционная правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) впервые с 2018 года обогнала входящую в правительственную коалицию партию "Зелёные", следует из еженедельного опроса института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag, смоделировавшего выборы в парламент страны. Согласно результатам опроса, 16% избирателей при очередных выборах в бундестаг в текущее воскресенье отдали бы свой голос АдГ, что аналогично результатам аналогичного опроса 2018 года, когда партия была особенно популярной. Правящая в коалиции партия "Зеленые" в сравнении с прошлым опросом потеряли один процент, получив лишь 15 голосов из ста. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) также потеряли один процентный пункт, но со своими 28% по-прежнему значительно опережает Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца (СДПГ), как и в прошлом опросе набравшей всего 21%. Партия "Левые" набрали 5% голосов из числа опрошенных респондентов, тем самым выиграв один процентный пункт, в то время как Свободная демократическая партия (СвДП, входит в правительственную коалицию) также набрала одно очко и может рассчитывать на 8% голосов своих сторонников. В опросе приняли участие 1202 гражданина Германии, опрошенных в период между 13 и 17 марта. Статистическая погрешность не превышает 3,1%. Ранее бундестаг принял реформу избирательного права, которая навсегда ограничит число парламентариев с 736 до 630 человек. Данное решение вызвало критику среди оппозиции. Так, председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт предположил, что целью реформы является вытеснение партии "Левые" из парламента и попытка поставить под вопрос "право ХСС на существование". Лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в связи с реформой анонсировал, что при следующих выборах его партия будет стремиться к возврату к старым порядкам, поскольку данные меры оценивает, как "вредящие доверию к нашей демократии".

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850693981.html

https://ria.ru/20230127/germaniya-1847929766.html

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в мире, германия, олаф шольц, александер добриндт, фридрих мерц, хдс/хсс