https://ria.ru/20230319/opros-1858913552.html
В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые"
В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые" - РИА Новости, 19.03.2023
В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые"
Оппозиционная правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) впервые с 2018 года обогнала входящую в правительственную коалицию партию "Зелёные", следует из... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:42
2023-03-19T12:42
2023-03-19T15:09
в мире
германия
олаф шольц
александер добриндт
фридрих мерц
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858933511_0:70:3078:1802_1920x0_80_0_0_7f47c8973725a36100a554a35d3574eb.jpg
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Оппозиционная правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) впервые с 2018 года обогнала входящую в правительственную коалицию партию "Зелёные", следует из еженедельного опроса института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag, смоделировавшего выборы в парламент страны. Согласно результатам опроса, 16% избирателей при очередных выборах в бундестаг в текущее воскресенье отдали бы свой голос АдГ, что аналогично результатам аналогичного опроса 2018 года, когда партия была особенно популярной. Правящая в коалиции партия "Зеленые" в сравнении с прошлым опросом потеряли один процент, получив лишь 15 голосов из ста. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) также потеряли один процентный пункт, но со своими 28% по-прежнему значительно опережает Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца (СДПГ), как и в прошлом опросе набравшей всего 21%. Партия "Левые" набрали 5% голосов из числа опрошенных респондентов, тем самым выиграв один процентный пункт, в то время как Свободная демократическая партия (СвДП, входит в правительственную коалицию) также набрала одно очко и может рассчитывать на 8% голосов своих сторонников. В опросе приняли участие 1202 гражданина Германии, опрошенных в период между 13 и 17 марта. Статистическая погрешность не превышает 3,1%. Ранее бундестаг принял реформу избирательного права, которая навсегда ограничит число парламентариев с 736 до 630 человек. Данное решение вызвало критику среди оппозиции. Так, председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт предположил, что целью реформы является вытеснение партии "Левые" из парламента и попытка поставить под вопрос "право ХСС на существование". Лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в связи с реформой анонсировал, что при следующих выборах его партия будет стремиться к возврату к старым порядкам, поскольку данные меры оценивает, как "вредящие доверию к нашей демократии".
https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850693981.html
https://ria.ru/20230127/germaniya-1847929766.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858933511_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ee91d1eb739fd733ada3c6d6a82a93ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, александер добриндт, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, Александер Добриндт, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые"
В Германии оппозиционная АдГ в опросе INSA обогнала партию "Зеленые" впервые с 2018 года
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости.
Оппозиционная правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) впервые с 2018 года обогнала входящую в правительственную коалицию партию "Зелёные", следует из еженедельного опроса
института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag, смоделировавшего выборы в парламент страны.
Согласно результатам опроса, 16% избирателей при очередных выборах в бундестаг в текущее воскресенье отдали бы свой голос АдГ, что аналогично результатам аналогичного опроса 2018 года, когда партия была особенно популярной.
АдГ призвала ФРГ расследовать причастность США к ЧП на "Северных потоках"
Правящая в коалиции партия "Зеленые" в сравнении с прошлым опросом потеряли один процент, получив лишь 15 голосов из ста.
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС) также потеряли один процентный пункт, но со своими 28% по-прежнему значительно опережает Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца
(СДПГ), как и в прошлом опросе набравшей всего 21%.
Партия "Левые" набрали 5% голосов из числа опрошенных респондентов, тем самым выиграв один процентный пункт, в то время как Свободная демократическая партия (СвДП, входит в правительственную коалицию) также набрала одно очко и может рассчитывать на 8% голосов своих сторонников.
В опросе приняли участие 1202 гражданина Германии, опрошенных в период между 13 и 17 марта. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.
Ранее бундестаг принял реформу избирательного права, которая навсегда ограничит число парламентариев с 736 до 630 человек. Данное решение вызвало критику среди оппозиции. Так, председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт
предположил, что целью реформы является вытеснение партии "Левые" из парламента и попытка поставить под вопрос "право ХСС на существование". Лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц
в связи с реформой анонсировал, что при следующих выборах его партия будет стремиться к возврату к старым порядкам, поскольку данные меры оценивает, как "вредящие доверию к нашей демократии".
Лидер партии АдГ потребовал уволить главу МИД Германии Бербок