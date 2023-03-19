Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня
Омбудсмен Морозова: корректирующие огонь по школам украинские военные понесут наказание
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия попадания ракеты ВСУ в здание бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики
Последствия попадания ракеты ВСУ в здание бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Все украинские военнослужащие, которые корректируют артиллерийский огонь и ракетные удары по каретам скорой помощи, школам и другим объектам городской инфраструктуры, понесут заслуженное наказание, такие преступления не имеют срока давности, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.
"Это вообще вопиющий факт. То, что был сброшен снаряд на карету скорой помощи, зная, что там находятся представители МЧС и представители медучреждения. Мы со своей стороны направили соответствующие письма в международные организации. Также обратились к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой распространить данную информацию и поднять это уже на более высоком уровне… Помимо того, что это нарушает нормы международного гуманитарного права, это нарушает и человеческое моральное отношение друг к другу. И хотя его, наверное, уже давным-давно нет, но все равно должно что-то человеческое оставаться внутри", - сказала корреспонденту РИА Новости Морозова.
Омбудсмен сообщила, что с начала конфликта под огнем украинских боевиков оказались более 800 объектов образования, и каждый из этих фактов является отдельным военным преступлением.
"Чтобы не было - в любом случае правда откроется. И тогда все, кто корректирует огонь, не только по школам, по скорой помощи, по другим объектам инфраструктуры, по жилым домам, в любом случае, они все понесут заслуженное наказание", - подчеркнула Морозова.
Ранее в Минздраве РФ сообщали, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела погибли четыре работника бригады скорой помощи при исполнении служебного долга. Как отметили в министерстве, бригада скорой помощи - два фельдшера, санитар и водитель, - приехав на вызов, попала под обстрел. Трое из них скончались на месте, еще один фельдшер умерла в больнице от полученных ранений.