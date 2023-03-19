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Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/ogon-1858939864.html
Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня
Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня - РИА Новости, 19.03.2023
Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня
Все украинские военнослужащие, которые корректируют артиллерийский огонь и ракетные удары по каретам скорой помощи, школам и другим объектам городской... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:55
2023-03-19T15:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
россия
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Все украинские военнослужащие, которые корректируют артиллерийский огонь и ракетные удары по каретам скорой помощи, школам и другим объектам городской инфраструктуры, понесут заслуженное наказание, такие преступления не имеют срока давности, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. "Это вообще вопиющий факт. То, что был сброшен снаряд на карету скорой помощи, зная, что там находятся представители МЧС и представители медучреждения. Мы со своей стороны направили соответствующие письма в международные организации. Также обратились к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой распространить данную информацию и поднять это уже на более высоком уровне… Помимо того, что это нарушает нормы международного гуманитарного права, это нарушает и человеческое моральное отношение друг к другу. И хотя его, наверное, уже давным-давно нет, но все равно должно что-то человеческое оставаться внутри", - сказала корреспонденту РИА Новости Морозова. Омбудсмен сообщила, что с начала конфликта под огнем украинских боевиков оказались более 800 объектов образования, и каждый из этих фактов является отдельным военным преступлением. "Чтобы не было - в любом случае правда откроется. И тогда все, кто корректирует огонь, не только по школам, по скорой помощи, по другим объектам инфраструктуры, по жилым домам, в любом случае, они все понесут заслуженное наказание", - подчеркнула Морозова. Ранее в Минздраве РФ сообщали, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела погибли четыре работника бригады скорой помощи при исполнении служебного долга. Как отметили в министерстве, бригада скорой помощи - два фельдшера, санитар и водитель, - приехав на вызов, попала под обстрел. Трое из них скончались на месте, еще один фельдшер умерла в больнице от полученных ранений.
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858935629.html
донецкая народная республика
петровский район
россия
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донецкая народная республика, петровский район, россия, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Россия, Дарья Морозова, Происшествия
Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня

Омбудсмен Морозова: корректирующие огонь по школам украинские военные понесут наказание

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия попадания ракеты ВСУ в здание бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики
Последствия попадания ракеты ВСУ в здание бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия попадания ракеты ВСУ в здание бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Все украинские военнослужащие, которые корректируют артиллерийский огонь и ракетные удары по каретам скорой помощи, школам и другим объектам городской инфраструктуры, понесут заслуженное наказание, такие преступления не имеют срока давности, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.
"Это вообще вопиющий факт. То, что был сброшен снаряд на карету скорой помощи, зная, что там находятся представители МЧС и представители медучреждения. Мы со своей стороны направили соответствующие письма в международные организации. Также обратились к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой распространить данную информацию и поднять это уже на более высоком уровне… Помимо того, что это нарушает нормы международного гуманитарного права, это нарушает и человеческое моральное отношение друг к другу. И хотя его, наверное, уже давным-давно нет, но все равно должно что-то человеческое оставаться внутри", - сказала корреспонденту РИА Новости Морозова.
Омбудсмен сообщила, что с начала конфликта под огнем украинских боевиков оказались более 800 объектов образования, и каждый из этих фактов является отдельным военным преступлением.
"Чтобы не было - в любом случае правда откроется. И тогда все, кто корректирует огонь, не только по школам, по скорой помощи, по другим объектам инфраструктуры, по жилым домам, в любом случае, они все понесут заслуженное наказание", - подчеркнула Морозова.
Ранее в Минздраве РФ сообщали, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела погибли четыре работника бригады скорой помощи при исполнении служебного долга. Как отметили в министерстве, бригада скорой помощи - два фельдшера, санитар и водитель, - приехав на вызов, попала под обстрел. Трое из них скончались на месте, еще один фельдшер умерла в больнице от полученных ранений.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районРоссияДарья МорозоваПроисшествия
 
 
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