https://ria.ru/20230319/ogon-1858939864.html

Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня

Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня - РИА Новости, 19.03.2023

Омбудсмен ДНР пообещала наказание украинским корректировщикам огня

Все украинские военнослужащие, которые корректируют артиллерийский огонь и ракетные удары по каретам скорой помощи, школам и другим объектам городской... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:55

2023-03-19T15:55

2023-03-19T15:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

россия

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Все украинские военнослужащие, которые корректируют артиллерийский огонь и ракетные удары по каретам скорой помощи, школам и другим объектам городской инфраструктуры, понесут заслуженное наказание, такие преступления не имеют срока давности, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. "Это вообще вопиющий факт. То, что был сброшен снаряд на карету скорой помощи, зная, что там находятся представители МЧС и представители медучреждения. Мы со своей стороны направили соответствующие письма в международные организации. Также обратились к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой распространить данную информацию и поднять это уже на более высоком уровне… Помимо того, что это нарушает нормы международного гуманитарного права, это нарушает и человеческое моральное отношение друг к другу. И хотя его, наверное, уже давным-давно нет, но все равно должно что-то человеческое оставаться внутри", - сказала корреспонденту РИА Новости Морозова. Омбудсмен сообщила, что с начала конфликта под огнем украинских боевиков оказались более 800 объектов образования, и каждый из этих фактов является отдельным военным преступлением. "Чтобы не было - в любом случае правда откроется. И тогда все, кто корректирует огонь, не только по школам, по скорой помощи, по другим объектам инфраструктуры, по жилым домам, в любом случае, они все понесут заслуженное наказание", - подчеркнула Морозова. Ранее в Минздраве РФ сообщали, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела погибли четыре работника бригады скорой помощи при исполнении служебного долга. Как отметили в министерстве, бригада скорой помощи - два фельдшера, санитар и водитель, - приехав на вызов, попала под обстрел. Трое из них скончались на месте, еще один фельдшер умерла в больнице от полученных ранений.

https://ria.ru/20230319/obstrel-1858935629.html

донецкая народная республика

петровский район

россия

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донецкая народная республика, петровский район, россия, дарья морозова, происшествия