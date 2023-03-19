https://ria.ru/20230319/obstrel-1858963425.html

ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые

ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 19.03.2023

ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, пострадали два мирных жителя, есть разрушения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:45

2023-03-19T18:45

2023-03-19T21:20

специальная военная операция на украине

происшествия

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, пострадали два мирных жителя, есть разрушения, передает корреспондент РИА Новости. Повреждения получили многоэтажные жилые дома, прямое попадание пришлось в крупный супермаркет.В воскресенье днем представительство ДНР в СЦКК также сообщило о ранении одного человека при атаке ВСУ на Петровский район, а также о попадании снаряда в ТЦ "Галактика". Глава города Алексей Кулемзин, в свою очередь, заявил о двух пострадавших. Как уточнили в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска обстреляли Донецк как минимум 11 раз. По территории ДНР были выпущены 37 единиц различных боеприпасов, погиб один мирный житель, еще четверо ранены.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230319/rakety-1858950542.html

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Выбитые окна и обугленная земля: последствия обстрела Петровского района Донецка Выбитые окна и обугленная земля: последствия обстрела Петровского района Донецка 2023-03-19T18:45 true PT0M22S

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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, владимир путин