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ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 19.03.2023 (обновлено: 21:20 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858963425.html
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 19.03.2023
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, пострадали два мирных жителя, есть разрушения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:45
2023-03-19T21:20
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, пострадали два мирных жителя, есть разрушения, передает корреспондент РИА Новости. Повреждения получили многоэтажные жилые дома, прямое попадание пришлось в крупный супермаркет.В воскресенье днем представительство ДНР в СЦКК также сообщило о ранении одного человека при атаке ВСУ на Петровский район, а также о попадании снаряда в ТЦ "Галактика". Глава города Алексей Кулемзин, в свою очередь, заявил о двух пострадавших. Как уточнили в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска обстреляли Донецк как минимум 11 раз. По территории ДНР были выпущены 37 единиц различных боеприпасов, погиб один мирный житель, еще четверо ранены.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230319/rakety-1858950542.html
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петровский район
донецк
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Выбитые окна и обугленная земля: последствия обстрела Петровского района Донецка
Выбитые окна и обугленная земля: последствия обстрела Петровского района Донецка
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые

Два человека получили ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, пострадали два мирных жителя, есть разрушения, передает корреспондент РИА Новости.
Повреждения получили многоэтажные жилые дома, прямое попадание пришлось в крупный супермаркет.
Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка 19.03.2023 - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Вчера, 17:15
В воскресенье днем представительство ДНР в СЦКК также сообщило о ранении одного человека при атаке ВСУ на Петровский район, а также о попадании снаряда в ТЦ "Галактика".
Глава города Алексей Кулемзин, в свою очередь, заявил о двух пострадавших.
Как уточнили в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска обстреляли Донецк как минимум 11 раз. По территории ДНР были выпущены 37 единиц различных боеприпасов, погиб один мирный житель, еще четверо ранены.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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