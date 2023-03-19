https://ria.ru/20230319/obstrel-1858963425.html
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые - РИА Новости, 19.03.2023
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, пострадали два мирных жителя, есть разрушения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:45
2023-03-19T18:45
2023-03-19T21:20
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, пострадали два мирных жителя, есть разрушения, передает корреспондент РИА Новости. Повреждения получили многоэтажные жилые дома, прямое попадание пришлось в крупный супермаркет.В воскресенье днем представительство ДНР в СЦКК также сообщило о ранении одного человека при атаке ВСУ на Петровский район, а также о попадании снаряда в ТЦ "Галактика". Глава города Алексей Кулемзин, в свою очередь, заявил о двух пострадавших. Как уточнили в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска обстреляли Донецк как минимум 11 раз. По территории ДНР были выпущены 37 единиц различных боеприпасов, погиб один мирный житель, еще четверо ранены.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230319/rakety-1858950542.html
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Выбитые окна и обугленная земля: последствия обстрела Петровского района Донецка
Выбитые окна и обугленная земля: последствия обстрела Петровского района Донецка
2023-03-19T18:45
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
ВСУ обстреляли жилые дома и супермаркет в Донецке, есть раненые
Два человека получили ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка