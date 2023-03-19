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Обстрел Донецка повредил центр детского творчества и ясли-сады
Обстрел Донецка повредил центр детского творчества и ясли-сады - РИА Новости, 19.03.2023
Обстрел Донецка повредил центр детского творчества и ясли-сады
Центр детского творчества, школа и ряд дошкольных учреждений получили повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:46
2023-03-19T16:46
2023-03-19T16:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Центр детского творчества, школа и ряд дошкольных учреждений получили повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Речь идет о яслях-садах №273, №303 и №304. Отмечается, что были также зафиксированы повреждения школы №78 и здания Центра детского творчества. Урон также получили магазины "Домашний" и "Первый Республиканский Супермаркет".
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Обстрел Донецка повредил центр детского творчества и ясли-сады
Представительство ДНР: обстрел Донецка повредил центр детского творчества и ясли-сады