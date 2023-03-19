https://ria.ru/20230319/obstrel-1858935629.html

Власти рассказали о последствиях обстрела Курской области со стороны ВСУ

Власти рассказали о последствиях обстрела Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.03.2023

Власти рассказали о последствиях обстрела Курской области со стороны ВСУ

Четыре дома, медпункт и линии электропередачи повреждены в результате обстрела со стороны Украины поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:25

2023-03-19T15:25

2023-03-19T16:05

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

украина

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 мар — РИА Новости. Четыре дома, медпункт и линии электропередачи повреждены в результате обстрела со стороны Украины поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередач. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что кроме Краснооктябрьского, под удар попало село Троицкое и деревня Елизаветовка. Никто из жителей не пострадал. Посёлок Краснооктябрьский Глушковского района был обстрелян в субботу 18 марта. В результате попадания трёх снарядов был повреждён бывший дом культуры. В Глушковском районе 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Тёткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230313/perevalsk-1857480114.html

глушковский район

курская область

украина

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глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, происшествия