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Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 19.03.2023 (обновлено: 00:23 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858865219.html
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T00:14
2023-03-19T00:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки Представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском — четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском — один обстрел из РСЗО", — говорится в заявлении.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка.Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении четырех человек в региональном центре.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230318/pozhar-1858813440.html
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 37 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском — четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском — один обстрел из РСЗО", — говорится в заявлении.
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Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка.
Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении четырех человек в региональном центре.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
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