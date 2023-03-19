https://ria.ru/20230319/obstrel-1858865219.html

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.03.2023

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T00:14

2023-03-19T00:14

2023-03-19T00:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки Представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском — четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском — один обстрел из РСЗО", — говорится в заявлении.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка.Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении четырех человек в региональном центре.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.

https://ria.ru/20230318/pozhar-1858813440.html

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк