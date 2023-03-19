https://ria.ru/20230319/obstrel-1858865219.html
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T00:14
2023-03-19T00:14
2023-03-19T00:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки Представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском — четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском — один обстрел из РСЗО", — говорится в заявлении.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка.Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении четырех человек в региональном центре.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230318/pozhar-1858813440.html
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 37 боеприпасов