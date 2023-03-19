https://ria.ru/20230319/obmen-1858997406.html

Путин отметил важность туристического и гуманитарного обмена с Китаем

Путин отметил важность туристического и гуманитарного обмена с Китаем - РИА Новости, 19.03.2023

Путин отметил важность туристического и гуманитарного обмена с Китаем

Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что после снятия ковидных... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:47

2023-03-19T23:47

2023-03-19T23:47

китай

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что после снятия ковидных ограничений РФ и Китаю важно как можно скорее наращивать гуманитарные и туристические обмены. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "Россия и Китай – державы с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием. И сейчас, когда сняты все связанные с пандемией ограничения для взаимных контактов, важно как можно скорее наращивать гуманитарные и туристические обмены, способствуя тем самым упрочению социальной базы российско-китайского партнёрства", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, в мире