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Путин отметил важность туристического и гуманитарного обмена с Китаем
Путин отметил важность туристического и гуманитарного обмена с Китаем - РИА Новости, 19.03.2023
Путин отметил важность туристического и гуманитарного обмена с Китаем
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что после снятия ковидных... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:47
2023-03-19T23:47
2023-03-19T23:47
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что после снятия ковидных ограничений РФ и Китаю важно как можно скорее наращивать гуманитарные и туристические обмены. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "Россия и Китай – державы с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием. И сейчас, когда сняты все связанные с пандемией ограничения для взаимных контактов, важно как можно скорее наращивать гуманитарные и туристические обмены, способствуя тем самым упрочению социальной базы российско-китайского партнёрства", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html
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китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин отметил важность туристического и гуманитарного обмена с Китаем
Путин: отметил важность туристического и обмена с Китаем после снятия ковидных ограничений