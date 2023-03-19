Эксперт рассказал, почему США невыгодно снижение потолка цен на нефть
Колобанов: снижение лимита цен на российскую нефть влияет на цены для производителей в США
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень.
"Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть", — отметил Колобанов.
Он пояснил, что покупать дорого у других поставщиков менее выгодно, чем у России.
"По цепочке замещения поставок из-за введенного западными странами эмбарго на российскую нефть, российский демпинг влияет и на цены для производителей в США, в том числе американские и европейские нефтяные компании, работающие по всему миру, которые направляют теперь значительную часть своего нефтяного экспорта в Европу", — добавил эксперт.
По словам собеседника агентства, поиск альтернативных способов для морских поставок нефти из России повысил затраты на транспортировку сырья в мире, что еще больше ударило по потенциальным доходам производителей.
Это объясняет нежелание Штатов сокращать потолок на российскую нефть — они не хотят дальнейшего понижения котировок черного золота в мире, считает эксперт. В то же время, по его словам, страны, которые сейчас наиболее активно выступают за снижение предельной цены — Польша, Эстония, Литва — не нефтедобывающие государства, и их заявления носят "исключительно популистский характер".
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.