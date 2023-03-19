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Эксперт рассказал, почему США невыгодно снижение потолка цен на нефть - РИА Новости, 19.03.2023
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06:36 19.03.2023 (обновлено: 07:12 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/neft-1858879401.html
Эксперт рассказал, почему США невыгодно снижение потолка цен на нефть
Эксперт рассказал, почему США невыгодно снижение потолка цен на нефть - РИА Новости, 19.03.2023
Эксперт рассказал, почему США невыгодно снижение потолка цен на нефть
США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:36
2023-03-19T07:12
экономика
цены на нефть
сша
россия
польша
сергей колобанов
евросоюз
g7
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень. "Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть", — отметил Колобанов.Он пояснил, что покупать дорого у других поставщиков менее выгодно, чем у России."По цепочке замещения поставок из-за введенного западными странами эмбарго на российскую нефть, российский демпинг влияет и на цены для производителей в США, в том числе американские и европейские нефтяные компании, работающие по всему миру, которые направляют теперь значительную часть своего нефтяного экспорта в Европу", — добавил эксперт.По словам собеседника агентства, поиск альтернативных способов для морских поставок нефти из России повысил затраты на транспортировку сырья в мире, что еще больше ударило по потенциальным доходам производителей. Это объясняет нежелание Штатов сокращать потолок на российскую нефть — они не хотят дальнейшего понижения котировок черного золота в мире, считает эксперт. В то же время, по его словам, страны, которые сейчас наиболее активно выступают за снижение предельной цены — Польша, Эстония, Литва — не нефтедобывающие государства, и их заявления носят "исключительно популистский характер". Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230318/neft-1858753615.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, польша, сергей колобанов, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Польша, Сергей Колобанов, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
Эксперт рассказал, почему США невыгодно снижение потолка цен на нефть

Колобанов: снижение лимита цен на российскую нефть влияет на цены для производителей в США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень.
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"Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть", — отметил Колобанов.
Он пояснил, что покупать дорого у других поставщиков менее выгодно, чем у России.
"По цепочке замещения поставок из-за введенного западными странами эмбарго на российскую нефть, российский демпинг влияет и на цены для производителей в США, в том числе американские и европейские нефтяные компании, работающие по всему миру, которые направляют теперь значительную часть своего нефтяного экспорта в Европу", — добавил эксперт.
По словам собеседника агентства, поиск альтернативных способов для морских поставок нефти из России повысил затраты на транспортировку сырья в мире, что еще больше ударило по потенциальным доходам производителей.
Это объясняет нежелание Штатов сокращать потолок на российскую нефть — они не хотят дальнейшего понижения котировок черного золота в мире, считает эксперт. В то же время, по его словам, страны, которые сейчас наиболее активно выступают за снижение предельной цены — Польша, Эстония, Литва — не нефтедобывающие государства, и их заявления носят "исключительно популистский характер".
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияПольшаСергей КолобановЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
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