https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html
НАТО пытается получить глобальный охват, заявил Путин
НАТО пытается получить глобальный охват, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2023
НАТО пытается получить глобальный охват, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что НАТО пытается придать своей РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:17
2023-03-19T23:17
2023-03-19T23:34
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион.Текст приводится на сайте Кремля."Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся", - говорится в статье.Президент России Владимир Путин также отметил, что РФ привержена принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО."Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО", - говорится в статье.
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нато, россия, китай, владимир путин, в мире, оон
НАТО, Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, ООН
НАТО пытается получить глобальный охват, заявил Путин
Путин: НАТО пытается получить глобальный охват, проникая в Азиатско-Тихоокеанскй регион
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Текст приводится на сайте Кремля.
"Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся", - говорится в статье.
Президент России Владимир Путин также отметил, что РФ привержена принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО.
"Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН
, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО", - говорится в статье.
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