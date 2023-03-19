https://ria.ru/20230319/nato-1858959411.html

СМИ: НАТО отбила "российскую атаку на Крым", чтобы впечатлить Путина

СМИ: НАТО отбила "российскую атаку на Крым", чтобы впечатлить Путина - РИА Новости, 19.03.2023

СМИ: НАТО отбила "российскую атаку на Крым", чтобы впечатлить Путина

Учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии должны послать четкий сигнал Владимиру Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг, пишет... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:18

2023-03-19T18:18

2023-03-19T19:07

норвегия

россия

сша

владимир путин

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167956_566:0:3072:1410_1920x0_80_0_0_22111b0d161e888885801f7cf19e46c2.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии должны послать четкий сигнал Владимиру Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг, пишет журнал Focus."Военные маневры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину", — говорится в статье.Как отмечает издание, в рамках учений отрабатывался сценарий, похожий на события в Крыму 2014 года, а численность войск гипотетического противника и его возможности почти полностью соответствовали реальному потенциалу российских сил в регионе.Joint Viking — крупномасштабные зимние учения, которые проводят раз в два года на севере Норвегии. По данным немецкого СМИ, в этом году они проходили с 9 по 18 марта, в маневрах приняли участие 20 тысяч норвежских военных, а также солдаты еще восьми стран, включая США, Германию, Канаду и Францию.

https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html

https://ria.ru/20230317/nato-1858628701.html

норвегия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

норвегия, россия, сша, владимир путин, нато, в мире