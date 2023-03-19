https://ria.ru/20230319/nato-1858959411.html
СМИ: НАТО отбила "российскую атаку на Крым", чтобы впечатлить Путина
СМИ: НАТО отбила "российскую атаку на Крым", чтобы впечатлить Путина - РИА Новости, 19.03.2023
СМИ: НАТО отбила "российскую атаку на Крым", чтобы впечатлить Путина
Учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии должны послать четкий сигнал Владимиру Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг, пишет... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:18
2023-03-19T18:18
2023-03-19T19:07
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии должны послать четкий сигнал Владимиру Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг, пишет журнал Focus."Военные маневры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину", — говорится в статье.Как отмечает издание, в рамках учений отрабатывался сценарий, похожий на события в Крыму 2014 года, а численность войск гипотетического противника и его возможности почти полностью соответствовали реальному потенциалу российских сил в регионе.Joint Viking — крупномасштабные зимние учения, которые проводят раз в два года на севере Норвегии. По данным немецкого СМИ, в этом году они проходили с 9 по 18 марта, в маневрах приняли участие 20 тысяч норвежских военных, а также солдаты еще восьми стран, включая США, Германию, Канаду и Францию.
https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, россия, сша, владимир путин, нато, в мире
Норвегия, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, В мире
СМИ: НАТО отбила "российскую атаку на Крым", чтобы впечатлить Путина
Focus: учения НАТО в Норвегии по защите условного Крыма призваны послать сигнал Путину