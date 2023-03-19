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В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС - РИА Новости, 19.03.2023
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13:49 19.03.2023 (обновлено: 14:10 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/mus-1858922087.html
В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС
В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС
Любые решения Международного уголовного суда юридически ничтожны, Россия их не признает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:49
2023-03-19T14:10
в мире
международный уголовный суд
россия
дмитрий песков
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любые решения Международного уголовного суда юридически ничтожны, Россия их не признает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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в мире, международный уголовный суд, россия, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова
В мире, Международный уголовный суд, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС

Пресс-секретарь Песков: любые решения МУС юридически ничтожны, Россия их не признает

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любые решения Международного уголовного суда юридически ничтожны, Россия их не признает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
«
"Мы считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем", – сказал Песков.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
В миреМеждународный уголовный судРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
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