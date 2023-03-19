https://ria.ru/20230319/mus-1858922087.html

В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС

В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС - РИА Новости, 19.03.2023

В Кремле заявили, что Россия не признает любые решения МУС

Любые решения Международного уголовного суда юридически ничтожны, Россия их не признает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:49

2023-03-19T13:49

2023-03-19T14:10

в мире

международный уголовный суд

россия

дмитрий песков

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любые решения Международного уголовного суда юридически ничтожны, Россия их не признает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, международный уголовный суд, россия, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова