В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой
Карасин назвал решение МУС об аресте Путина психологической атакой на российское общество
© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин написал в своем Telegram-канале, что не следует уделять слишком много внимания решению структур МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдавших ордер на "арест" в отношении российского президента Владимира Путина, отметив, что это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
«
"Считаю излишним продолжение развёрнутых комментариев по поводу умозаключений некоего МУС. Так или иначе это становится рекламой абсурдной и враждебной акции Запада", - написал политик.
По словам Карасина, очевидно, что "это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества".