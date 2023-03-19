https://ria.ru/20230319/mus-1858907448.html

В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой

В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой - РИА Новости, 19.03.2023

В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин написал в своем Telegram-канале, что не следует уделять слишком много внимания решению структур МУС,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:44

2023-03-19T11:44

2023-03-19T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

григорий карасин

владимир путин

мария львова-белова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин написал в своем Telegram-канале, что не следует уделять слишком много внимания решению структур МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдавших ордер на "арест" в отношении российского президента Владимира Путина, отметив, что это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. По словам Карасина, очевидно, что "это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества".

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, григорий карасин, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд