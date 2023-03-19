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В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/mus-1858907448.html
В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой
В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой - РИА Новости, 19.03.2023
В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин написал в своем Telegram-канале, что не следует уделять слишком много внимания решению структур МУС,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:44
2023-03-19T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
григорий карасин
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин написал в своем Telegram-канале, что не следует уделять слишком много внимания решению структур МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдавших ордер на "арест" в отношении российского президента Владимира Путина, отметив, что это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. По словам Карасина, очевидно, что "это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества".
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в мире, россия, григорий карасин, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд
В Совфеде назвали решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой

Карасин назвал решение МУС об аресте Путина психологической атакой на российское общество

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин написал в своем Telegram-канале, что не следует уделять слишком много внимания решению структур МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдавших ордер на "арест" в отношении российского президента Владимира Путина, отметив, что это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
«

"Считаю излишним продолжение развёрнутых комментариев по поводу умозаключений некоего МУС. Так или иначе это становится рекламой абсурдной и враждебной акции Запада", - написал политик.

По словам Карасина, очевидно, что "это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества".
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГригорий КарасинВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный уголовный суд
 
 
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