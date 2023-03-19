https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html

Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин

Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин

Президент России Владимир Путин написал статью "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее" об отношениях двух стран в газете "Жэньминь жибао"... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-19T23:55

2023-03-19T23:55

2023-03-20T00:39

россия

китай

владимир путин

амур (река)

в мире

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин написал статью "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее" об отношениях двух стран в газете "Жэньминь жибао". Перевод материала на русском языке доступен на официальном сайте Кремля.Путин указал, что взаимодействие между Пекином и Москвой служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает стабильность во всем мире."В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты", — отмечается в публикации.В понедельник председатель Китая Си Цзиньпин нанесет в Россию официальный визит. Лидер КНР пробудет там до 22 марта.

https://ria.ru/20230319/krizis-1858993070.html

россия

китай

амур (река)

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россия, китай, владимир путин, амур (река), в мире