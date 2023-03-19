https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин
Президент России Владимир Путин написал статью "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее" об отношениях двух стран в газете "Жэньминь жибао"... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-19T23:55
2023-03-19T23:55
2023-03-20T00:39
россия
китай
владимир путин
амур (река)
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин написал статью "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее" об отношениях двух стран в газете "Жэньминь жибао". Перевод материала на русском языке доступен на официальном сайте Кремля.Путин указал, что взаимодействие между Пекином и Москвой служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает стабильность во всем мире."В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты", — отмечается в публикации.В понедельник председатель Китая Си Цзиньпин нанесет в Россию официальный визит. Лидер КНР пробудет там до 22 марта.
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россия, китай, владимир путин, амур (река), в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Амур (река), В мире
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин
Путин опубликовал статью об отношениях России и Китая в газете "Жэньминь жибао"