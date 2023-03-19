https://ria.ru/20230319/mina-1858974060.html

В Донецке два человека пострадали из-за мин "Лепесток"

В Донецке два человека пострадали из-за мин "Лепесток" - РИА Новости, 19.03.2023

В Донецке два человека пострадали из-за мин "Лепесток"

Два человека пострадали из-за мин "Лепесток" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T20:04

2023-03-19T20:04

2023-03-19T20:04

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

оон

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Два человека пострадали из-за мин "Лепесток" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, ранения получили мужчины в Петровском и Киевском районах города, оба 1963 года рождения. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее в докладе Совбезу ООН заявила, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике подорвались более 90 человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, оон, сцкк