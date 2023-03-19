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СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2023
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23:51 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/medik-1858997865.html
СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе
СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2023
СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе
Чешский медик, помогавший украинским военнослужащим в Донбассе, получил тяжелое ранение, его состояние не позволяет организовать транспортировку на родину для... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:51
2023-03-19T23:51
в мире
донбасс
чехия
дрейк
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Чешский медик, помогавший украинским военнослужащим в Донбассе, получил тяжелое ранение, его состояние не позволяет организовать транспортировку на родину для лечения, сообщило в воскресенье Чешское ТВ. "Чешский медик, добровольно помогавший в рамках международного проекта "Феникс" военнослужащим ВСУ, был тяжело ранен в Донбассе шрапнелью во время артобстрела", - говорится в сообщении. По данным представителя "Феникса", медик получил "весьма серьезные" ранения. В свою очередь, пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк сообщил телеканалу, что ведомство находится в контакте с родственниками пострадавшего добровольца. "К сожалению, его нынешнее состояние не позволяет транспортировать его в Чехию. Дальнейшие подробности в настоящее время мы сообщать не будем", - сказал Дрейк.
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в мире, донбасс, чехия, дрейк, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Чехия, Дрейк, Вооруженные силы Украины
СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе

Чешское ТВ: чешский медик, помогавший ВСУ в Донбассе, получил тяжелое ранение

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Чешский медик, помогавший украинским военнослужащим в Донбассе, получил тяжелое ранение, его состояние не позволяет организовать транспортировку на родину для лечения, сообщило в воскресенье Чешское ТВ.
"Чешский медик, добровольно помогавший в рамках международного проекта "Феникс" военнослужащим ВСУ, был тяжело ранен в Донбассе шрапнелью во время артобстрела", - говорится в сообщении.
По данным представителя "Феникса", медик получил "весьма серьезные" ранения.
В свою очередь, пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк сообщил телеканалу, что ведомство находится в контакте с родственниками пострадавшего добровольца. "К сожалению, его нынешнее состояние не позволяет транспортировать его в Чехию. Дальнейшие подробности в настоящее время мы сообщать не будем", - сказал Дрейк.
 
В миреДонбассЧехияДрейкВооруженные силы Украины
 
 
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