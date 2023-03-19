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СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе

СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2023

СМИ: чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе

Чешский медик, помогавший украинским военнослужащим в Донбассе, получил тяжелое ранение, его состояние не позволяет организовать транспортировку на родину для... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:51

2023-03-19T23:51

2023-03-19T23:51

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донбасс

чехия

дрейк

вооруженные силы украины

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ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Чешский медик, помогавший украинским военнослужащим в Донбассе, получил тяжелое ранение, его состояние не позволяет организовать транспортировку на родину для лечения, сообщило в воскресенье Чешское ТВ. "Чешский медик, добровольно помогавший в рамках международного проекта "Феникс" военнослужащим ВСУ, был тяжело ранен в Донбассе шрапнелью во время артобстрела", - говорится в сообщении. По данным представителя "Феникса", медик получил "весьма серьезные" ранения. В свою очередь, пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк сообщил телеканалу, что ведомство находится в контакте с родственниками пострадавшего добровольца. "К сожалению, его нынешнее состояние не позволяет транспортировать его в Чехию. Дальнейшие подробности в настоящее время мы сообщать не будем", - сказал Дрейк.

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в мире, донбасс, чехия, дрейк, вооруженные силы украины