https://ria.ru/20230319/mariupol-1858948955.html

Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону

Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону - РИА Новости, 19.03.2023

Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону

Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:00

2023-03-19T17:00

2023-03-19T17:00

жкх

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

общество

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Вице-премьер уточнил, что всего в городе 1,8 тысячи объектов, они все будут подключены к отоплению. "Полностью уже, по нормальной схеме", - добавил он.

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, общество