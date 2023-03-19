https://ria.ru/20230319/mariupol-1858948955.html
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону - РИА Новости, 19.03.2023
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону
Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:00
2023-03-19T17:00
2023-03-19T17:00
жкх
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844987771_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_454e0abeb94e4768b41699670fc642d0.jpg
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Вице-премьер уточнил, что всего в городе 1,8 тысячи объектов, они все будут подключены к отоплению. "Полностью уже, по нормальной схеме", - добавил он.
https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844987771_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e6127ae2e278e6a9d96b192d384c4da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, общество
ЖКХ, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Общество
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону
Хуснуллин: все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому сезону
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
«
"В этом году поставили задачу к отопительному сезону все разрушенные объекты полноценно подключить к теплу. Весь прошлый год мы боролись за подготовку к зиме", - доложил Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что всего в городе 1,8 тысячи объектов, они все будут подключены к отоплению. "Полностью уже, по нормальной схеме", - добавил он.
"Украина за 30 лет столько не сделала". Как меняется Мариуполь