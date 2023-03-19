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Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону - РИА Новости, 19.03.2023
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17:00 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858948955.html
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону - РИА Новости, 19.03.2023
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону
Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:00
2023-03-19T17:00
жкх
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
общество
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Вице-премьер уточнил, что всего в городе 1,8 тысячи объектов, они все будут подключены к отоплению. "Полностью уже, по нормальной схеме", - добавил он.
https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html
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жкх, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, общество
ЖКХ, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Общество
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону

Хуснуллин: все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому сезону

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРаботы по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе
Работы по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работы по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
«
"В этом году поставили задачу к отопительному сезону все разрушенные объекты полноценно подключить к теплу. Весь прошлый год мы боролись за подготовку к зиме", - доложил Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что всего в городе 1,8 тысячи объектов, они все будут подключены к отоплению. "Полностью уже, по нормальной схеме", - добавил он.
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