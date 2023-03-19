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В Кремле рассказали о полноформатной рабочей поездке Путина в Мариуполь - РИА Новости, 19.03.2023
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14:22 19.03.2023 (обновлено: 20:13 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858926485.html
В Кремле рассказали о полноформатной рабочей поездке Путина в Мариуполь
В Кремле рассказали о полноформатной рабочей поездке Путина в Мариуполь - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле рассказали о полноформатной рабочей поездке Путина в Мариуполь
Президент РФ Владимир Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:22
2023-03-19T20:13
политика
мариуполь
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По сути, у президента состоялась такая полноформатная рабочая поездка", - сказал он. По словам представителя Кремля, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. "По ходу президент получил абсолютно полноформатный доклад от курирующего вице-премьера о развитии городского хозяйства, дорог, восстановлении разрушенных зданий, сколько работает человек, как обеспечиваются условия работы, как подвозятся строительные материалы. Всё это в комплексе было доложено главе государства", - добавил он.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858926099.html
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Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
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политика, мариуполь, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Мариуполь, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о полноформатной рабочей поездке Путина в Мариуполь

Песков: у Путина в Мариуполе состоялась полноформатная рабочая поездка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По сути, у президента состоялась такая полноформатная рабочая поездка", - сказал он.
По словам представителя Кремля, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами.
"По ходу президент получил абсолютно полноформатный доклад от курирующего вице-премьера о развитии городского хозяйства, дорог, восстановлении разрушенных зданий, сколько работает человек, как обеспечиваются условия работы, как подвозятся строительные материалы. Всё это в комплексе было доложено главе государства", - добавил он.
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ПолитикаМариупольРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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