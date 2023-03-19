https://ria.ru/20230319/mariupol-1858926099.html

Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле

Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.03.2023

Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле

Вся поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, перемещения по городу также были частично спонтанными, заявил журналистам... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:18

2023-03-19T14:18

2023-03-19T16:25

мариуполь

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вся поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, перемещения по городу также были частично спонтанными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.По его словам, "также спонтанно абсолютно" президент посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны и парк, который выходит на яхт-клуб."Перемещения по городу тоже не были запланированы", - добавил Песков.Он уточнил, что поездка прошла в субботу вечером.Ранее Песков сообщил, что президент России даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах.

https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика