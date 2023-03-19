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Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.03.2023
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14:18 19.03.2023 (обновлено: 16:25 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858926099.html
Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле
Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.03.2023
Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле
Вся поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, перемещения по городу также были частично спонтанными, заявил журналистам... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:18
2023-03-19T16:25
мариуполь
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вся поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, перемещения по городу также были частично спонтанными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.По его словам, "также спонтанно абсолютно" президент посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны и парк, который выходит на яхт-клуб."Перемещения по городу тоже не были запланированы", - добавил Песков.Он уточнил, что поездка прошла в субботу вечером.Ранее Песков сообщил, что президент России даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах.
https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html
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Путин пообщался с жителями Мариуполя
Путин пообщался с жителями Мариуполя
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мариуполь, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика
Мариуполь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вся поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, перемещения по городу также были частично спонтанными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
«
"Президент направился в Мариуполь. Изначально в плане было только посещение этого жилого комплекса, а, конечно, ни общение с гражданами, ни поход в гости - этого не планировалось. Все это было абсолютно спонтанно", - сообщил Песков.
По его словам, "также спонтанно абсолютно" президент посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны и парк, который выходит на яхт-клуб.
"Перемещения по городу тоже не были запланированы", - добавил Песков.
Он уточнил, что поездка прошла в субботу вечером.
Ранее Песков сообщил, что президент России даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах.
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