https://ria.ru/20230319/mariupol-1858922688.html
В Кремле рассказали, как Путин передвигался по Мариуполю
В Кремле рассказали, как Путин передвигался по Мариуполю - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле рассказали, как Путин передвигался по Мариуполю
Кортежа во время поездки президента РФ Владимира Путина в Мариуполь фактически не было, глава государства соблюдал все правила дорожного движения в городе,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:51
2023-03-19T13:51
2023-03-19T16:27
мариуполь
общество
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кортежа во время поездки президента РФ Владимира Путина в Мариуполь фактически не было, глава государства соблюдал все правила дорожного движения в городе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что на соответствующих знаках машины останавливались и уступали дорогу."Поскольку это не было запланировано, то вот они не блокировали никаких передвижений", - сказал Песков.Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мариуполь, общество, владимир путин
Мариуполь, Общество, Владимир Путин
В Кремле рассказали, как Путин передвигался по Мариуполю
Песков: в Мариуполе не было кортежа, Путин соблюдал все правила дорожного движения
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кортежа во время поездки президента РФ Владимира Путина в Мариуполь фактически не было, глава государства соблюдал все правила дорожного движения в городе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Как такового кортежа не было. Очень компактная группа машин с президентом… И машины двигались по Мариуполю - а президент проехал по городу все-таки - они двигались по Мариуполю, полностью соблюдая правила дорожного движения", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что на соответствующих знаках машины останавливались и уступали дорогу.
"Поскольку это не было запланировано, то вот они не блокировали никаких передвижений", - сказал Песков.
Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Поездка Путина в штаб спецоперации не планировалась, заявили в Кремле