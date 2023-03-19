https://ria.ru/20230319/mariupol-1858922688.html

В Кремле рассказали, как Путин передвигался по Мариуполю

В Кремле рассказали, как Путин передвигался по Мариуполю - РИА Новости, 19.03.2023

В Кремле рассказали, как Путин передвигался по Мариуполю

Кортежа во время поездки президента РФ Владимира Путина в Мариуполь фактически не было, глава государства соблюдал все правила дорожного движения в городе,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:51

2023-03-19T13:51

2023-03-19T16:27

мариуполь

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кортежа во время поездки президента РФ Владимира Путина в Мариуполь фактически не было, глава государства соблюдал все правила дорожного движения в городе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что на соответствующих знаках машины останавливались и уступали дорогу."Поскольку это не было запланировано, то вот они не блокировали никаких передвижений", - сказал Песков.Путин прилетел в Мариуполь в субботу на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230319/shtab-1858923181.html

мариуполь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, общество, владимир путин