https://ria.ru/20230319/mariupol-1858904408.html

Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе

Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023

Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе

В Мариуполе в 2023 году планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:26

2023-03-19T11:26

2023-03-19T11:26

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

донецкая народная республика

общество

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. В Мариуполе в 2023 году планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "В прошлом году мы сделали 35 километров и два моста первоочередные, в этом году мы запланировали дороги, запланировали набережные", - добавил он.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html

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Ольга Фомченкова

мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика, общество