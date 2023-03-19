https://ria.ru/20230319/mariupol-1858904408.html
Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе
Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе
В Мариуполе в 2023 году планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:26
2023-03-19T11:26
2023-03-19T11:26
мариуполь
марат хуснуллин
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общество
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. В Мариуполе в 2023 году планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "В прошлом году мы сделали 35 километров и два моста первоочередные, в этом году мы запланировали дороги, запланировали набережные", - добавил он.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика, общество
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Общество
Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе
Хуснуллин: в Мариуполе в этом году отремонтируют 54 километра дорог и пять мостов
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. В Мариуполе в 2023 году планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
«
"В этом году мы 54 километра дорог планируем, пять мостов", - доложил Хуснуллин.
"В прошлом году мы сделали 35 километров и два моста первоочередные, в этом году мы запланировали дороги, запланировали набережные", - добавил он.
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин