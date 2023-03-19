https://ria.ru/20230319/mariupol-1858903938.html
Хуснуллин показал Путину новый микрорайон в Мариуполе
Хуснуллин показал Путину новый микрорайон в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин показал Путину новый микрорайон в Мариуполе
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту России Владимиру Путину новый жилой микрорайон в Мариуполе, который строится уже несколько месяцев, назвав... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:22
2023-03-19T11:22
2023-03-19T11:22
общество
жилье
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту России Владимиру Путину новый жилой микрорайон в Мариуполе, который строится уже несколько месяцев, назвав его самой большой стройкой в городе. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Хуснуллин показал президенту строящийся жилой микрорайон. "Красивый микрорайон, хороший, современный", - сказал президент. "Мы все строим несколько месяцев, люди работают", - пояснил Хуснуллин, добавив, что за последние два дня сам все осмотрел. "Строители работают", - обратил внимание президент. "Мы все строим тут в круглосуточном режиме, это самая большая стройка", - ответил Хуснуллин.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858899795.html
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858898263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин
Общество, Жилье, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин показал Путину новый микрорайон в Мариуполе
Вице-премьер Хуснуллин показал президенту Путину новый жилой микрорайон в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту России Владимиру Путину новый жилой микрорайон в Мариуполе, который строится уже несколько месяцев, назвав его самой большой стройкой в городе.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
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Хуснуллин показал президенту строящийся жилой микрорайон. "Красивый микрорайон, хороший, современный", - сказал президент.
"Мы все строим несколько месяцев, люди работают", - пояснил Хуснуллин, добавив, что за последние два дня сам все осмотрел.
"Строители работают", - обратил внимание президент. "Мы все строим тут в круглосуточном режиме, это самая большая стройка", - ответил Хуснуллин.
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